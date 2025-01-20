Minuto a minuto del juicio de Odebrecht: esto fue lo que sucedió en la audiencia de este lunes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este lunes 20 de enero, casi 10 años después de que se presentara la primera demanda, debía iniciar el juicio a 26 imputados (de un total de 36) por presuntamente blanquear los sobornos que Odebrecht confesó haber repartido en Panamá, a cambio de contratos con el Estado.

No obstante, una vez iniciado el acto, la juez Baloisa Marquínez pospuso su celebración, dado que faltan los testimonios de nueve personas, requeridos a través de asistencias judiciales a Brasil y Perú.

La audiencia fue transmitida en directo por prensa.com.

Baloisa Marquínez, jueza primera liquidadora adjunta de causas penales. Captura de pantalla

10:02 a.m.: La juez advierte que todos los presentes y aquellos que están en línea están debidamente notificados y cierra el acto de audiencia.

9:59 p.m.: La juez Marquínez procede a reprogramar el acto de audiencia ordinaria, dado que es necesario volver a realizar las notificaciones para aquellos testigos fuera del país. Se debe volver a redactar asistencias judiciales y traducciones (en caso de ser necesarios). Ahora será del 11 de noviembre al 19 de diciembre de 2025. Como fecha alterna se estableció del 12 de enero al 13 de febrero de 2026.

9:56 p.m.: El secretario del tribunal informa a la juez que Brasil todavía no ha respondido por la solicitud para citar a 8 testigos que están en ese país. “Se han hecho todas las diligencias correspondientes... No hemos tenido respuesta alguna”, remarcó.

La Jueza ordena reprogramar el acto de audiencia del #JuicioOdebrecht, por asistencias judiciales no respondidas, para la comparecencia de testigos colaboradores. La nueva fecha queda dispuesta para el 11 de noviembre de 2025 y fecha alterna el 12 de enero de 2026. pic.twitter.com/Gih6Tyzna4 — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) January 20, 2025

9:55 p.m.: El abogado querellante que representa al Estado también pide posponer el juicio, hasta que se reciba respuesta de las asistencias judiciales en las que se pide citar a 9 testigos que están en Brasil y Perú.

9:52 a.m.: La fiscal Ruth Morcillo señala que la fiscalía también tiene interés en la comparecencia de los ejecutivos brasileños, para que participen en la etapa del contradictorio. Señala que está esperando respuesta a unas asistencias de Brasil y pide que el juicio no sea postergado “más de lo necesario, por todo el trabajo de montar un juicio como este”.

9:50 p.m.: Pedro Meilán, abogado de Rodrigo Díaz, indica a la juez que es indispensable poder hacer repreguntas a André Rabello, por lo que pide posponer el juicio.

9:49 a.m.: El abogado de Gonzalo Monteverde y María Carmona, Fernando Peñuelas, pide posponer el juicio, alegando lo mismo: necesita hacer repreguntas a testigos que están en el extranjero. La solicitud de suspensión la presentó por escrito el pasado 17 de enero.

9:46 a.m.: Rosendo Miranda, abogado de Federico Suárez, pide posponer el juicio, ante la supuesta imposibilidad de repreguntar a Rabello y otros antiguos ejecutivos de Odebrecht. La solicitud la presentó por escrito el viernes pasado.

El imputado Aaron Mizrachi sigue el proceso en la sala de la juez Baloisa Marquínez, vía Zoom, este 20 de enero de 2025.

9:43 a.m.: Basilio González, abogado de Aaron Mizrachi, sustenta una petición presentada el pasado viernes, para suspender la audiencia de este lunes. Alega que desea hacer unas repreguntas a André Rabello, antiguo intendente de Odebrecht en Panamá, quien declaró haber entregado fondos ilícitos a las campañas de los partidos CD y Panameñista, a través de Caribbean Holding, una sociedad controlada por Mizrachi. El abogado González sostiene que no ha sido posible notificar a Rabello, por lo que pide posponer el juicio.

9:35 a.m.: Se presentan los que están en línea: Navim Bhakta; Jorge Luis Lau, abogado de Francisco Pérez Ferreira; Gilberto Ríos, abogado de Michelle Lasso; Federico Suárez; Juan Antonio Niño; Aaron Mizrachi; Cristina Lozano; Aurora Muradás; Jaime Lasso; Juan Francisco Mutio; Juan Carlos Espinosa; Jaumes Pamis; Rosa Mari Molino; Jorge Rosas; Francesc Pérez Giménez, y Rodrigo Díaz.

Las imputadas Cristina Lozano (Izq.) y Aurora Muradás, participaron del juicio vía Zoom, este 20 de enero de 2025.

9:33 a.m.: Se presentan los imputados que están en la sala: Juan Carlos Rosas, Demetrio Papadimitriu, José Domingo Arias, Frank De Lima, Roberto Brin y Carlos Duboy.

9:19 a.m.: Se presentan los defensores: Abdel Almengor Echeverría, abogado de Jaumes Pamies; Roger Tejada, abogado de Cristina Lozano; Aníbal Salas, abogado de Juan Antonio Niño; Basilio González, abogado de Aaron Mizrachi; Marcela Arauz, abogada de Riccardo Francolini; Pedro Meilan, abogado de Rodrigo Díaz; Carlos Carrillo y Roniel Ortiz (sustituto), abogados de Ricardo Martinelli Berrocal; Alfredo Vallarino y Ernesto Mora (sustituto), abogados de Aurora Muradás; Nicolas Brea, abogado de Roberto Brin; Gilberto Pérez, abogado de Jorge Rosas; Guillermina McDonald y Eduardo Sequeira (sustituto), abogados de Navim Bhakta; Gustavo Pereira, abogado de Juan Carlos Rosas y Rosa Mari Molino; Romel Salerno, abogado de Carlos Duboy y Francisco Pérez Ferreira; Joy Torres, abogado de Juan Francisco Mutio; Juan Antonio Kuan y Afranio Carrera (sustituto), abogados de Frank De Lima; José María Castillo, abogado de Jorge Alberto Rosas; Erasmo Muñoz, abogado de Jaime Lasso; Arturo Saurí, abogado de Carlos Duboy; Rosendo Miranda, abogado de Federico Suárez; Abilio Batista, abogado de Juan Carlos Espinosa; Rolando Rodríguez Chong, abogado de Demetrio Papadimitriu; Fernando Morales, abogado de José Domingo Arias; Alexander Allard, abogado de Francesc Pérez Giménez; los defensores públicos asignados por la juez, Raúl Almanza, Ricardo Vial, Fernando Peñuelas y Luis Tapia; Osvaldo Fernández y Jaime Ricardo de Miranda, abogados particulares de Odebrecht y André Rabello.

Demetrio Jimmy Papadimitriu, Frank de Lima y José Domingo Arias a su llegada a la Corte Suprema de Justicia para el juicio Odebrecht. pic.twitter.com/50J73UlEOF — La Prensa Panamá (@prensacom) January 20, 2025

9:17 a.m.: Se presentan los fiscales que representan al Ministerio Público: la fiscal superior Ruth Morcillo, la fiscal de circuito Jenisbel Malek, la fiscal de circuito Talía Palacios y el abogado querellante Carlos Antunez.

9:16 a.m.: Ingresa a la sala la juez liquidadora penal Baloisa Marquínez.

8:58 a.m.: El imputado José Domingo Arias, exministro de Vivienda y excandidato presidencial de 2014, llega al juicio. “Les pido a todos que sigan la transmisión de esta audiencia y cuando llegue mi turno, todos van a decir, “woao, este señor, ¿qué hace aquí?” Insiste que no participó en las transacciones que se llevaron a cabo para depositar dinero ilícito de Odebrecht en su campaña presidencial.

Lea aquí la nota '¿Quiénes serán enjuiciados por las coimas de Odebrecht y por qué?'

8:30 a.m.: Carlos Carrillo, abogado principal del expresidente Martinelli, sostiene que su cliente “no tiene nada que ver con situaciones relacionadas con Odebrecht”, obviando que sus hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares confesaron a un juez de Nueva York que blanquearon $28 millones en coimas de la constructora, siguiendo instrucciones de su padre. Ricardo Alberto y Luis Enrique también están imputados, pero como son diputados del Parlacen, deberán ser procesados por la Corte Suprema.

Lea aquí la nota 'Los hijos de Martinelli confiesan al juez que el expresidente ordenó recibir los sobornos de Odebrecht'

8:25 a.m.: Llega el imputado Demetrio Jimmy Papadimitriu, exministro de la Presidencia en la primera mitad del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). Su abogado, el exfiscal Rolando Rodríguez, indicó que su defensor ya ha sido sobreseido en una causa sobre enriquecimiento ilícito, relacionado con estos hechos.

7:47 a.m.: Sobre la presencia del expresidente Ricardo Martinelli, la fiscal Morcillo señala que el tribunal le confirmó que está debidamente notificado. Martinelli se encuentra en la embajada de Nicaragua desde el 7 de febrero de 2024, en un intento por evadir el cumplimiento de una condena dictada en su contra por blanqueo de capitales en el caso New Business.

Lea aquí la nota 'Martinelli está en la embajada de Nicaraga y no va a salir'

7:45 a.m.: La fiscal Ruth Morcillo indicó que la juez Baloísa Marquínez podría resolver las solicitudes de nulidad absoluta presentadas por varios imputados este lunes o antes de emitir la sentencia.

La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo indicó que la jueza Baloisa Marquínez debe resolver hoy los incidentes de nulidad sobre la exclusión de pruebas procedentes de Brasil en el juicio Odebrecht.https://t.co/XqPwyN1rDa pic.twitter.com/RGetRJdjRw — La Prensa Panamá (@prensacom) January 20, 2025

7:42 a.m.: Llegan el equipo de fiscales anticorrupción. Con Ruth Morcillo están Thalia Palacios y Janisbeth Malek. Pedirá la condena por blanqueo de capitales para los 26 imputados que serán enjuiciados este lunes. Reconoce que no han llegado las respuestas de las asistencias judiciales de Brasil que estaban pendientes desde noviembre. “El tribunal ha hecho lo posible para que esas asistencias tengan resultado”, indicó Morcillo.