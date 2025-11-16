Operación Eros: abogado de Christopher Cedalise pide reprogramar su audiencia por condición médica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Christopher Antonio Cedalise Ortiz, uno de los investigados por el Ministerio Público en la Operación Eros, no compareció el pasado viernes a la audiencia de imputación de cargos debido a un cuadro médico severo que, según su defensa, impide su traslado sin supervisión especializada.

Cedalise es hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cecilio Cedalise Riquelme, quien concluirá su periodo en este tribunal el 31 de diciembre de este año.

Cecilio Cedalise, magistrado de la Corte Suprema Justicia que tiene la ponencia de un recurso que anularía el caso pinchazos. Archivo

La audiencia de imputación de cargos de las operaciones Eros y Colibrí, que reunió a más de 60 aprehendidos por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas, se celebró durante los días viernes y sábado pasado.

Este domingo la diligencia continúa para determinar las medidas cautelares.

Ángel Álvarez, abogado de Christopher Cedalise, explicó que la defensa había ofrecido la presencia voluntaria del imputado, pero las condiciones de salud de su representado y la magnitud del acto judicial hicieron necesario reprogramar la entrega.

La audiencia de los investigados por las operaciones Eros y Colibrí se desarrollaron en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) durante los días viernes y sábado. LP/Elysée Fernández

“No obstante, debido a su delicado estado de salud y a que la audiencia involucraba más de 60 aprehendidos, se acordó coordinar su comparecencia de manera segura y ordenada, a fin de no interrumpir el desarrollo del acto ni comprometer su vida”, informó Álvarez en información proporcionada a La Prensa.

La vivienda de Cedalise Ortiz fue allanada por las autoridades judiciales detrás del caso, no obstante, Alvarez dijo que durante el allanamiento, los agentes fueron informados de que Cedalise se encontraba en sesión de diálisis, y por esa razón no estaba en la casa.

“Ese detalle fue comunicado en el momento y permitió coordinar de mejor manera su futura comparecencia”, afirmó.

La defensa describe un cuadro médico grave

Álvarez detalló que su cliente padece insuficiencia renal crónica y debe someterse a diálisis tres veces por semana, martes, jueves y sábado, durante sesiones de seis horas. Estas terapias, según el abogado, le dejan “debilidad extrema, mareos y fatiga severa, lo que obliga a reposo inmediato”.

“La interrupción de una sola sesión representa un riesgo inmediato para su vida”, añadió.

La audiencia de las operaciones Eros y Colibrí se desarrolla en la sede del Sistema Penal Acusatorio, en plaza Ágora. LP/Elysée Fernández

El caso de su hermano

El jurista también mencionó que Cedalise mantiene evaluaciones por actividad eléctrica cerebral irregular y sufre una condición cardíaca hereditaria que puede provocar arritmias y episodios súbitos.

Como antecedente, recordó la muerte reciente del hermano gemelo del imputado, Christian Antonio Cedalise Ortiz, por un infarto relacionado con el mismo padecimiento.

La promesa de presentarse ante el Tribunal

Álvarez afirmó que su cliente está dispuesto a acudir ante la autoridad competente.

“El señor Cedalise Ortiz mantiene plena disposición de presentarse voluntariamente ante la autoridad que corresponda, en la fecha, lugar y hora que se le indique, sin evasivas, siempre que la comparecencia se ajuste a los parámetros imprescindibles de su tratamiento médico vital”, añadió.

Hasta ahora, el Ministerio Público no ha precisado el rol específico de Cedalise Ortiz en la operación.

Sobre las operaciones Eros y Colibrí

El fiscal Julio Villarreal en conferencia de prensa junto al director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, desglosó la arquitectura del grupo, que funcionaba en células independientes pero conectadas por un mismo fin: mover droga proveniente de Colombia, para luego ser enviada hasta mercados internacionales.

Describió cuatro modalidades: la primera consistía en ingresar droga por el Pacífico colombiano hacia las costas panameñas. La segunda utilizaba el mar Caribe, especialmente la comarca Guna Yala, como punto de entrada. Una tercera célula se dedicaba al tumbe y despojo violento de cargamentos pertenecientes a otros grupos. Y la cuarta, la más sensible para el Estado, funcionaba dentro del Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde maletas eran alteradas para enviar droga hacia Europa.

Julio Villareal, fiscal superior. Captura de pantalla

Ese día, el fiscal también explicó que uno de los detenidos utilizaba la identidad de su hermano para evadir a la justicia y mantenía una condena previa a 18 años de prisión.