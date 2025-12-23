Sala Penal no admite casación y mantiene condena a exdirigente del fútbol Ariel Alvarado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no admitió un recurso de casación interpuesto por el expresidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), Ariel Alvarado, contra la condena de 12 años de prisión que le fue impuesta por el delito de blanqueo de capitales.

La decisión de la Sala Penal fue comunicada mediante el edicto No. 131, fijado en el tablero de esa corporación de justicia el pasado 22 de diciembre, y lleva las firmas de las magistradas Ariadne García, María Eugenia López y Maribel Cornejo.

El recurso buscaba revertir un fallo del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, del pasado 25 de marzo, que confirmó la sanción de 12 años de prisión impuesta a Alvarado por el delito de blanqueo de capitales.

El fallo de la Sala Penal se fundamenta en los artículos 2430, 2434, 2436, 2437 y 2439 del Código Judicial, que contienen el catálogo de circunstancias en las que son admisibles los recursos de casación ante la Sala Penal de la Corte.

En ese sentido, el artículo 2434 del Código Judicial señala que podrán presentarse recursos de casación contra sentencias de los tribunales superiores de circuito penal en los siguientes casos: cuando la sentencia sea infractora de la ley sustancial penal, ya sea por violación directa, por una interpretación errada de la ley o por la indebida aplicación de esta al caso juzgado; cuando se tenga como delito un hecho que no lo es; o cuando se incurra en error de derecho al calificar el delito, si dicha calificación ha debido influir en el tipo o en la extensión de la pena aplicable.

También procede el recurso cuando no se tenga o no se califique como delito un hecho que sí lo es, sin que hayan sobrevenido motivos que impidan su castigo; cuando se sancione un delito pese a existir alguna circunstancia eximente de responsabilidad; o cuando se incurra en una interpretación errada de la ley sustancial al admitir o calificar los hechos constitutivos de circunstancias agravantes o atenuantes de responsabilidad criminal.

Alvarado fue sancionado en primera instancia luego de que la Fiscalía Superior Anticorrupción probó que recibió, por parte de la comercializadora Traffic Sports, tres pagos que suman 230 mil dólares, en concepto de coimas, a cambio de otorgarle los derechos de transmisión de los partidos de la selección nacional de fútbol de Panamá para las eliminatorias del Mundial de Brasil 2014.

De acuerdo con la fiscalía, estos pagos se realizaron a través de un contrato falso mediante el cual se justificaron los desembolsos.

Durante el juicio, la fiscalía recordó que el delito de corrupción en el sector privado fue incorporado al ordenamiento jurídico panameño mediante la Ley 15 del 10 de mayo de 2005, que aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esta normativa busca promover y fortalecer las medidas para combatir la corrupción de manera más eficaz y eficiente.

La Fiscalía Anticorrupción estructuró su caso luego de que un juez federal de Estados Unidos implicara a Alvarado y a otros dirigentes del fútbol por la supuesta aceptación de sobornos para favorecer a la empresa Traffic Sports con los derechos de televisión y mercadeo de la selección nacional de fútbol para las eliminatorias de los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

El proceso formó parte del escándalo internacional relacionado con la FIFA, cuya investigación fue iniciada en Estados Unidos bajo la tutela de la entonces fiscal general, Loretta Lynch, quien en mayo de 2015 reveló los primeros detalles del caso. En esa ocasión, señaló que la mayoría de los dirigentes involucrados pertenecían a federaciones de fútbol del continente americano.

Durante la investigación, el Ministerio Público recibió asistencia judicial solicitada a Estados Unidos sobre las pesquisas realizadas en ese país por el pago de sobornos a dirigentes de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).