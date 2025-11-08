Panamá, 09 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    INVESTIGACIÓN

    Segundo sospechoso por el homicidio de Esteban De León es aprehendido en la 24 de Diciembre

    Juan Manuel Díaz
    Segundo sospechoso por el homicidio de Esteban De León es aprehendido en la 24 de Diciembre
    ​La Policía Nacional aprehendió a alias "Tatín", en el sector de la 24 de Diciembre. Foto/Cortesía

    Un segundo sospechoso vinculado a la muerte del joven Esteban De León Osorio, de 25 años, fue aprehendido este sábado 8 de noviembre por unidades de la Policía Nacional y la Fiscalía de Homicidio y Femicidio, durante un operativo realizado en el sector Las Paredes, corregimiento de 24 de Diciembre.

    De acuerdo con los reportes policiales, el detenido —un joven de 20 años conocido con el apodo de Tatín— era uno de los requeridos por el Ministerio Público en el marco de esta investigación.

    Más temprano, las autoridades confirmaron la detención de otro sospechoso, identificado con el alias Pagoda, quien fue ubicado en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

    Fuentes judiciales informaron que ambos aprehendidos serán presentados este domingo 9 de noviembre ante un juez de garantías para la legalización de la aprehensión, así como la imputación de cargos y la solicitud de medidas cautelares por parte del Ministerio Público.

    Esteban De León Osorio fue reportado como desaparecido el 31 de octubre y su cuerpo fue localizado el miércoles 5 de noviembre en las cercanías de una iglesia en el corregimiento de 24 de Diciembre.

    Hasta el momento, los investigadores no han determinado el móvil del crimen y continúan las diligencias para ubicar a otros posibles implicados en su desaparición y homicidio.

    En la mañana de este sábado se realizaron las honras fúnebres del joven, a las que asistieron familiares, amigos y miembros de su comunidad.

    En los últimos siete días, en el área este de la ciudad de Panamá, se han registrado cuatro homicidios de personas que habían sido reportadas como desaparecidas, según informes preliminares.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El directivo de la ACP y exconsultor del cuarto puente, Jorge González, vuelve a plantar a la Asamblea Nacional. Leer más
    • Las tres fincas cauteladas a Gaby Carrizo tienen un valor de $1,500. Leer más
    • Thomas Christiansen anuncia los convocados para el cierre de la eliminatoria; Negrito Quintero es la gran novedad. Leer más
    • Errores en el himno nacional. Leer más
    • La Roja se juega el pase directo al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. Leer más
    • Pagos del PASE-U este 6 y 7 de noviembre: Ifarhu informa lugares de cobro. Leer más
    • Contraloría cautela cuentas y propiedades al exvicepresidente José Gabriel ‘Gaby’ Carrizo. Leer más