Segundo sospechoso por el homicidio de Esteban De León es aprehendido en la 24 de Diciembre

Un segundo sospechoso vinculado a la muerte del joven Esteban De León Osorio, de 25 años, fue aprehendido este sábado 8 de noviembre por unidades de la Policía Nacional y la Fiscalía de Homicidio y Femicidio, durante un operativo realizado en el sector Las Paredes, corregimiento de 24 de Diciembre.

De acuerdo con los reportes policiales, el detenido —un joven de 20 años conocido con el apodo de Tatín— era uno de los requeridos por el Ministerio Público en el marco de esta investigación.

Más temprano, las autoridades confirmaron la detención de otro sospechoso, identificado con el alias Pagoda, quien fue ubicado en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

#Ahora| La @PGN_PANAMA a través de la Sección de Homicidio y Femicidio del área Metropolitana con la @policiadepanama aprehendieron a otra persona, por el homicidio doloso y robo en perjuicio de un joven, reportado como desaparecido y cuyo cuerpo fue ubicado el 5 de noviembre. https://t.co/RFlKuwtMnd pic.twitter.com/oiiyvAnXKu — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) November 8, 2025

Fuentes judiciales informaron que ambos aprehendidos serán presentados este domingo 9 de noviembre ante un juez de garantías para la legalización de la aprehensión, así como la imputación de cargos y la solicitud de medidas cautelares por parte del Ministerio Público.

Esteban De León Osorio fue reportado como desaparecido el 31 de octubre y su cuerpo fue localizado el miércoles 5 de noviembre en las cercanías de una iglesia en el corregimiento de 24 de Diciembre.

Hasta el momento, los investigadores no han determinado el móvil del crimen y continúan las diligencias para ubicar a otros posibles implicados en su desaparición y homicidio.

En la mañana de este sábado se realizaron las honras fúnebres del joven, a las que asistieron familiares, amigos y miembros de su comunidad.

En los últimos siete días, en el área este de la ciudad de Panamá, se han registrado cuatro homicidios de personas que habían sido reportadas como desaparecidas, según informes preliminares.