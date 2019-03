Analizan las cajas negras del Boeing 737 MAX de Ethiopian Airlines

El análisis de las cajas negras del Boeing 737 MAX de Ethiopian Airlines, que se estrelló el domingo matando a 157 personas, comenzó este viernes en Francia.

"La delegación etíope encabezada por el jefe de la Oficina de Investigación de Accidentes ha llegado a la Oficina Francesa de Investigación y Análisis y el proceso de análisis ha comenzado en París", anunció Ethiopian Airlines en Twitter.

Etiopía, que no dispone de un laboratorio de análisis, confió el análisis de las cajas negras a la Oficina de Investigación y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil de Francia (BEA, por sus siglas en francés).

The Ethiopian delegation led by the Chief investigator of Accident Investigation Bureau has arrived in the French Safety Investigation (BEA) facilities and the investigation process has started in Paris.