Fiscalía de Costa Rica allana oficinas de un banco por caso contra el expresidente Alejandro Toledo

La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales de Costa Rica allanó este jueves 21 de febrero las oficinas centrales de Scotiabank como parte de la investigación relacionada con el presunto traslado de sobornos de Odebrecht por parte del expresidente peruano, Alejandro Toledo Manrique.

Costa Rica investiga el modo en que habrían ingresado al sistema bancario 17 millones de dólares que se presume provienen de supuestos sobornos pagados a Toledo por las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa para ganar una licitación en Perú.

Según detalló una publicación del Semanario Universidad de Costa Rica, el dinero ingresado por Toledo por medio de su suegra , Eva Rosa Fernenbug, habría servido para respaldar un préstamo por tres millones de dólares que luego habría sido usado para financiar la compra de propiedades en Perú.

“Las acciones operativas tienen como objetivo ubicar información relacionada con el procedimiento establecido para la emisión de los certificados de depósito desmaterializados denominados “Scotiaflex”, así como el trámite a seguir para la aprobación de préstamos con garantía en los títulos “Scotiaflex”; documentación relevante para el desarrollo de la investigación”, explicó la fiscalía mediante un comunicado.

El organismo detalló que la información le fue solicitada al banco en cuatro oportunidades durante el año 2018, pero la entidad se negó a entregarla. Las autoridades hicieron una nueva solicitud en enero pasado, pero esta vez Scotiabank entregó “información que no correspondía con lo que en reiteradas ocasiones se había solicitado”.

Por su parte, Scotiabank dijo por escrito a The Associated Press que como banco “tenemos un rol importante en ayudar a proteger la integridad de todo el sistema financiero” y se aseguró que “hemos colaborado con las autoridades judiciales en todo momento y lo continuaremos haciendo” aunque declinaron dar más detalles debido a que no comentan sobre procesos judiciales en curso.

En el expediente en que se investiga el delito de lavado de dinero aparecen como imputados Toledo, su suegra y el antiguo encargado de seguridad durante el gobierno del expresidente peruano, Avraham Dan On, y el hermano de este, Shai Dan On, así como el empresario Josef Arieh Maiman.

Por este mismo caso, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de Costa Rica impuso una multa de 2 millones de dólares a Scotiabank por incumplir con las medidas contra el lavado de dinero.