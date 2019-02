Italia, a favor de nuevas elecciones en Venezuela, pero no reconoce a Juan Guaidó

El gobierno italiano se pronunció este martes en forma oficial a favor de elecciones "lo más pronto posible" en Venezuela, pero no reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente interino del país sudamericano.

En una intervención en la Cámara de Representantes, el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Enzo Moavero, resumió la posición de Italia ante la crisis en el país sudamericano, un asunto que ha provocado fuertes tensiones en el seno del gobierno de coalición entre la ultraderechista Liga y la formación antisistema Movimiento 5 Estrellas.

El canciller reconoció en su discurso que Italia "considera que las elecciones presidenciales del pasado mayo en Venezuela no atribuyen legitimidad democrática a quien salió ganador, es decir a Nicolás Maduro" y recalcó que inclusive el embajador italiano no participó en la ceremonia de investidura.

"El gobierno pide elecciones presidenciales democráticas lo más pronto posible", dijo.

El canciller, que la víspera se había reunido con una delegación enviada por Guaidó, aseguró que Italia se compromete a "tutelar la seguridad y los intereses" de la comunidad italiana que reside en ese país, formada por más de un millón y medio de descendientes.

"La situación es compleja e incierta y existen graves riesgos. Hay que prevenir que se llegue a la guerra civil", advirtió el canciller.

A la intervención de Moavero asistió la delegación enviada por Guadió a Roma para explicar sus planes políticos e intentar obtener el respaldo de Italia, entre los países más importantes que se han negado a reconocerlo como presidente interino.

"No entendemos por qué el país europeo más cercano a nosotros no toma una posición clara contra el dictador (Nicolás) Maduro y no exige enérgicamente elecciones libres bajo los auspicios de la comunidad internacional y el desbloqueo de la ayuda humanitaria", lamentó este martes Guaidó en una carta dirigida a los italianos y en parte publicada por la prensa.

"Necesitamos que Italia esté a nuestro lado, del lado de la democracia, la libertad y la justicia", pidió Guaidó.