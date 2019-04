Revelaciones de ICIJ permitieron a 22 países la recuperación de millones de dólares

Tres años después de conocerse la investigación efectuada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) sobre la firma panameña Mossack Fonseca, los 22 estados afectados por este escándalo internacional de evasión fiscal lograron recuperar unos mil 200 millones de dólares.

Así lo indicó el consorcio de investigación que reveló el caso.

El fisco británico recuperó de manos de los evasores 252 millones de dólares, Alemania $183 millones, Francia $136 millones y Australia $92 millones, indicó en un comunicado el ICIJ.

Los estados recuperaron mil 200 millones de dólares y esa "cifra puede aumentar", agregó el ICIJ.

Las revelaciones "permitieron a los gobiernos recuperar fondos ocultos" y "también, a largo plazo, modificar el comportamiento y la actitud de los ciudadanos", afirmó.

Varios países abrieron investigaciones judiciales en cuanto a las revelaciones sobre la firma Mossack Fonseca, cuyas actividades fueron ligadas a un complejo mecanismo para el movimiento de fondos multimillonarios, a través de sociedades anónimas y cuentas en casa de valores locales y bancos internacionales, como parte de un entramado para lavar dinero.

La investigación, realizada por un centenar de diarios, dio a conocer —entre otras cosas— que unos 140 empresarios, dirigentes políticos, estrellas de fútbol y multimillonarios tenían haberes ocultos en paraísos fiscales.

Three years have passed since we published the #PanamaPapers, a massive collaborative investigation into the offshore finance industry. Here’s what has happened since. https://t.co/lvPPp10ymm