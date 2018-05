Estados Unidos mantiene sanciones a Venezuela pese a liberación de misionero

Estados Unidos mantendrá las sanciones económicas a Venezuela pese a la liberación del mormón estadounidense Joshua Holt, que regresó este sábado a su país tras permanecer casi dos años detenido en Caracas acusado de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro.

"Muy contento de que Josh Holt esté de vuelta en casa con su familia, donde siempre ha pertenecido. Las sanciones continúan hasta que la democracia regrese a Venezuela", escribió el vicepresidente Mike Pence en su cuenta de Twitter.

Very glad that Josh Holt is now back home with his family – where he has always belonged. Sanctions continue until democracy returns to Venezuela.