El papa le dice a los sacerdotes y religiosos que entiende su 'cansancio'

El papa Francisco se refirió al “cansancio” y la fatiga “que parece haberse instalado” en las comunidades sacerdotales, y miembros de movimientos laicales, entre otros.

“Las causas y motivos que pueden provocar la fatiga del camino en nosotros, sacerdotes, consagrados y consagradas, miembros de movimientos laicales son múltiples: desde largas horas de trabajo que dejan poco tiempo para comer, descansar y estar en familia, hasta ‘tóxicas’ condiciones laborales y afectivas que llevan al agotamiento y agrietan el corazón. Desde la simple y cotidiana entrega hasta el peso rutinario de quien no encuentra el gusto, el reconocimiento o el sustento necesario para hacer frente al día a día… Toda una gama de peso a soportar”, dijo Francisco en su homilía durante la misa dedicada a la consagración del altar de la Catedral Basílica de Santa María la Antigua, en el Casco Viejo de la ciudad de Panamá, este sábado 26 de enero.

"El cansancio de la esperanza nace al constatar una Iglesia herida por su pecado y que tantas veces no ha sabido escuchar tantos gritos en el que se escondía el grito del Maestro: 'Dios mío, ¿por qué me has abandonando?", agregó.

Este cansancio, según el papa, pareciera poner en duda la viabilidad misma de la vida religiosa en el mundo de hoy. "En realidad, la fe se desgasta y se degenera".

Francisco, de 82 años de edad, instó "a tener la misma valentía" de Jesús, cuando le dijo a la Samaritana que fue a sacar agua del pozo: "dame de beber".

"Dame de beber es lo que pide el Señor y es lo que nos pide que digamos. Al decirlo, le abrimos la puerta a nuestra cansada esperanza para volver sin miedo al pozo fundante del primer amor, cuando Jesús pasó por nuestro camino, nos miró con misericordia, nos pidió seguirlo. Al decirlo, recuperamos la memoria de aquel momento en el que sus ojos se cruzaron con los nuestros", señaló el papa.

El papa, en Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), tendrá a última hora de la tarde de este sábado una vigilia con los jóvenes en el Campo San Juan Pablo II, terrenos de Metro Park, en Juan Díaz, donde el domingo, a las 8:00 a.m., oficiará una misa campal.

Francisco retorna a Roma el domingo, a las 6:15 p.m.

Información en desarrollo...