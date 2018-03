'No voy a renunciar', asegura presidente peruano Kuczynski

El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski descartó el miércoles su renuncia, en respuesta a la lideresa de la oposición Keiko Fujimori, que le pidió dejar el cargo para evitar un proceso de destitución por las denuncias de corrupción que lo vinculan con la constructora brasileña Odebrecht.

"Yo, como presidente del Perú, reitero mi compromiso total con la gobernabilidad y la Constitución. No existe ninguna razón para un nuevo pedido de vacancia (destitución). NO VOY A RENUNCIAR ni me voy a dejar forzar por declaraciones que no tienen justificación alguna", escribió Kuczynski en su cuenta Twitter usando mayúsculas para enfatizar su posición.

Keiko Fujimori, dirigente de Fuerza Popular (populista, derecha), partido que detenta la primera minoría en el Congreso, sostuvo el martes que "el presidente debería renunciar" para permitir al vicepresidente Martín Vizcarra asumir en su reemplazo y completar el período de gobierno restante hasta julio de 2021, cuando culmina el mandato de cinco años de Kuczynski.

Durante una entrevista por televisión, la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) justificó su pedido "ante los serios cuestionamientos de corrupción contra el presidente de la República".

Kuczynski, de 79 años, quien asumió el gobierno el 28 de julio de 2016, también rechazó el nuevo pedido de destitución que la minoritaria izquierda parlamentaria busca impulsar en el Congreso. "No existe ninguna razón para volver, tres meses después de un primer intento, a hacer nuevamente un pedido de vacancia, sin ninguna evidencia adicional", abundó más tarde el mandatario en declaraciones a la prensa. "Yo estoy comprometido con el Perú y lo que estamos viendo es que vamos a perder oportunidades por esta inestabilidad", agregó.

Keiko informó que su partido anunciará esta semana si apoya el nuevo pedido de vacancia. Kuczynski se salvó de ser destituido el pasado 22 de diciembre, cuando un pedido respaldado entonces por Fuerza Popular no alcanzó los votos necesarios para ese fin. En esa ocasión fue clave el apoyo de Kenji Fujimori, hermano menor de Keiko, quien logró que 10 legisladores de Fuerza Popular votaran contra la destitución.

Según un sondeo nacional de la empresa Datum, un 63% de peruanos considera que Kuczynski debe dejar el cargo (en febrero sumaban 53%), en tanto que un 57% sostiene que no terminará su mandato (en febrero 43%).