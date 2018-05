Contraloría audita la planilla de los diputados ante posibles 'hechos punibles'

Un grupo de auditores de la Contraloría General de la República ingresó este miércoles 16 de mayo a la Asamblea Nacional, con la intención de hacer una "auditoría formal" al uso de la planilla 080, correspondiente a "gratificaciones, incentivos y otros servicios personales".

La auditoría fue ordenada un día antes por el contralor Federico Humbert, quien -en una nota dirigida a la diputada presidenta Yanibel Ábrego- alega que una " revisión concomitante" a la planilla 080 puso de manifiesto la " ineficiencia de controles internos elementales e inseguridad en la existencia de la contraprestación por el servicio real y efectivo a favor del Estado, que evidencian la posibilidad de que se hayan cometido acontecimientos con apariencia de hecho punible".

Esta es la segunda ocasión en que la Contraloría se presenta en la Asamblea en relación a la planilla 080. Antes lo hizo el 2 de abril, cuando los funcionarios de Contraloría efectuaron una " revisión al azar" de la referida planilla.

El grupo de auditores ingresó a la Asamblea poco después de las 9:00 a.m., aunque habían llegado más temprano, solo que los agentes encargados de la seguridad del Legislativo no les permitió el ingreso. Finalmente, un agente los condujo a los estacionamientos del nuevo edificio de la Asamblea. A los periodistas no se les permitió acompañar a los auditores.

Los funcionarios permanecieron si acaso una hora. Se retiraron en un busito de Contraloría, sin hacer declaraciones a los periodistas.

En la planilla 080 se encuentran las contrataciones realizadas por los 71 diputados; cada uno recibe $30 mil desde el año 2015 para contratar a su personal de confianza. Antes recibían $4 mil.

El pasado martes, Ábrego -conocedora de las auditorías ordenadas por Humbert- indicó que desconocía el resultado de la revisión concomitante, y que a los diputados no se les había permitido hacer sus descargos.