Anilú Batista, subsecretaria del Ministerio Público, obtiene idoneidad para ser magistrada de la Corte Suprema

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, declaró idónea a Anilú Batista Carles para ejercer el cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según consta en la Resolución 13-IMC-13 del 18 de septiembre de 2025, publicada en la Gaceta Oficial 30400 del jueves 6 de noviembre de 2025.

Batista Carles, actual subsecretaria general del Ministerio Público, es recordada por haber formado parte del equipo de fiscales que investigó el caso Odebrecht, uno de los procesos más emblemáticos de corrupción en la historia judicial panameña y cuyo juicio acaba de ser aplazado para enero de 2026.

De acuerdo con la planilla del Ministerio Público, Batista Carles ingresó a la entidad el 23 de noviembre de 1998.

Aunque la declaratoria de idoneidad no implica un nombramiento inmediato, sí la ubica entre las funcionarias con perfil habilitado para futuras designaciones en la Corte Suprema de Justicia.

En septiembre pasado, el presidente José Raúl Mulino y su gabinete anunciaron la designación de Gisela Agurto Ayala y Carlos Villalobos Jaén como nuevos magistrados de la Corte.

Agurto ocupará la vacante en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, en reemplazo de Cecilio Cedalise Riquelme, mientras que Villalobos asumirá en la Sala Primera de lo Civil, en sustitución de Ángela Russo.

Ambos asumirán los cargos a partir de enero de 2026.

Requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia

La resolución del Ministerio de Gobierno que declara idónea a Batista se sustenta en la Constitución Política y en la Ley Orgánica de la Corte Suprema, que establecen que el Ejecutivo, a través de dicho ministerio, debe certificar el cumplimiento de los requisitos legales y profesionales para optar al cargo.

De acuerdo con el artículo 203 de la Constitución panameña, para ser magistrado de la CSJ se requiere:

Ser panameño por nacimiento.

Tener más de 35 años de edad.

Poseer título universitario en derecho.

Haber ejercido la profesión por al menos 10 años o desempeñado cargos judiciales o del Ministerio Público por igual periodo.

Gozar de buena reputación y solvencia moral.

El proceso también exige una evaluación de idoneidad profesional expedida por el Ministerio de Gobierno, como la otorgada a Batista.

Funciones principales de los magistrados

Los magistrados de la Corte Suprema tienen a su cargo la máxima interpretación de la Constitución y las leyes, la resolución de recursos de inconstitucionalidad, el control de los actos del Ejecutivo, así como la supervisión del Órgano Judicial.

Además, integran las salas Civil, Penal y Contencioso-Administrativa.