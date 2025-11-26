Aprueban traslados de partida por $10.1 millones al MOP; ¿se cierra el capítulo del ‘cuartito’?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) regresó a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional este miércoles 26 de noviembre para la aprobación de 10 traslados de partida por cerca de $10.1 millones que habían quedado pendientes tras una discusión y señalamientos de supuestas negociaciones en ‘el cuartito’ la semana pasada.

El pasado 19 de noviembre el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, solicitó 41 traslados de partida correspondientes a diferentes proyectos de rehabilitación e infraestructura vial a nivel nacional.

Tras una discusión con el diputado Jorge González y cuestionamientos de parte de la diputada Janine Prado —ambos de la coalición Vamos— se terminaron aprobando 28 y suspendiendo 13.

Este miércoles, un total de 15 solicitudes fueron realizadas por el viceministro de Obras Públicas, Iván de Ycaza, de las que 10 fueron aprobadas y 5 rechazadas.

Entre los traslados rechazados se incluían cuatro proyectos encargados a la empresa Centroequipos S.A., que suman $3.2 millones, y que han generado amplio debate en la Comisión desde la semana pasada.

Al respecto, el viceministro De Ycaza señaló que la empresa fue seleccionada para uno de los proyectos en el gobierno pasado, cuando era presidente Laurentino Cortizo (2019-2024).

El director de Estudios y Diseños del MOP, Edwin Lewis, señaló en la Comisión de Presupuesto que en licitación original de uno de los proyectos ganó el grupo Conalvías-Centralmix, pero que posteriormente hubo una “cesión” con la que Centroequipos S.A. terminó como responsable.

Conalvías y Centralmix figuraron entre las investigadas por el caso Blue Apple.

La “cesión” a Centroequipos S.A. provocó cuestionamientos sobre el proceso de parte de diputados de la Comisión.

“Nosotros hemos luchado y la bancada ha presentado leyes para que empresas que están en temas de corrupción no tengan esa oportunidad de contratar con el Estado (...) Si está empresa está involucrada en los casos más polémicos, que es Blue Apple, hay que esperar por lo menos una sentencia definitiva si es inocente o culpable”, dijo el diputado Manuel Samaniego, de Vamos.

Ni la diputada Prado ni el diputado González estuvieron en la Comisión este miércoles.

Justamente fue Prado quien señaló hace una semana que hubo discusiones en “el cuartito”, concepto que ilustra supuestos arreglos fuera de cámaras entre diputados y autoridades que visitan la Comisión de Presupuesto.

Este miércoles, entre los proyectos para los que se rechazó el traslado y que estaban a cargo de Centroequipos S.A. se encuentran intervenciones en tres puntos críticos en la Comarga Ngäbe Buglé y uno adicional en el sector de El Limón Guarumal, en la provincia de Colón.

Por otra parte, los 10 traslados que sí fueron aprobados incluyeron pagos a otros contratistas a nivel nacional, según informó posteriormente el MOP en un comunicado.

Las aprobaciones no han estado exentas de cuestionamiento.

La semana pasada se aprobaron $1.2 millones a la empresa Bagatrac S.A., que también fue investigada en el caso Blue Apple y mantiene a su cargo un proyecto en Alto Bambito, Chiriquí.