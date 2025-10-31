Panamá, 31 de octubre del 2025

    PODER LEGISLATIVO

    Asamblea Nacional: Sin reglamento interno ni leyes anticorrupción

    Eliana Morales Gil / Mario De Gracia
    Pleno de la Asamblea Nacional, en el último día de sesiones ordinarias del 30 de octubre de 2025. Foto/captura de pantalla

    La Asamblea Nacional concluyó su primer periodo de sesiones sin aprobar las reformas más esperadas: las leyes anticorrupción impulsadas por el procurador Luis Carlos Gómez Rudy y los cambios al reglamento interno.

    Cinco datos que resumen el cierre de sesiones de la Asamblea Nacional

    El presidente Jorge Herrera cerró el pleno entre discursos de transparencia y reclamos de la bancada Vamos, que lo acusó de incumplir sus promesas de austeridad, rendición de cuentas y reducción de la planilla.

    El ambiente político estuvo marcado por el rechazo, en la Comisión de Gobierno, de los proyectos anticorrupción y por la falta de avances en la discusión del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, suspendido antes del cierre de la sesión.

    [Lea también: ¡Sin reforma al reglamento interno! Se cae la sesión de la Comisión de Credenciales en la Asamblea]

    A esa deuda legislativa se sumó el desinterés del Ejecutivo: el presidente José Raúl Mulino pidió primero retirar las iniciativas del Procurador y luego afirmó que “la corrupción no necesita más leyes”.

    [Lea también: Mulino se opone a nuevas leyes anticorrupción: ‘en este país la corrupción no necesita más leyes’]

    Con 40 leyes aprobadas, pero sin reformas estructurales, el pleno entró en receso hasta el 1 de enero de 2026, dejando pendiente la transparencia.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

    Mario De Gracia

    Periodista sección política


