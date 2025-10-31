Asamblea Nacional: Sin reglamento interno ni leyes anticorrupción

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Asamblea Nacional concluyó su primer periodo de sesiones sin aprobar las reformas más esperadas: las leyes anticorrupción impulsadas por el procurador Luis Carlos Gómez Rudy y los cambios al reglamento interno.

El presidente Jorge Herrera cerró el pleno entre discursos de transparencia y reclamos de la bancada Vamos, que lo acusó de incumplir sus promesas de austeridad, rendición de cuentas y reducción de la planilla.

El ambiente político estuvo marcado por el rechazo, en la Comisión de Gobierno, de los proyectos anticorrupción y por la falta de avances en la discusión del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, suspendido antes del cierre de la sesión.

[Lea también: ¡Sin reforma al reglamento interno! Se cae la sesión de la Comisión de Credenciales en la Asamblea]

A esa deuda legislativa se sumó el desinterés del Ejecutivo: el presidente José Raúl Mulino pidió primero retirar las iniciativas del Procurador y luego afirmó que “la corrupción no necesita más leyes”.

[Lea también: Mulino se opone a nuevas leyes anticorrupción: ‘en este país la corrupción no necesita más leyes’]

Con 40 leyes aprobadas, pero sin reformas estructurales, el pleno entró en receso hasta el 1 de enero de 2026, dejando pendiente la transparencia.