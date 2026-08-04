Así se reparte el poder en la Asamblea: la alianza oficialista acapara 14 de las 15 comisiones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Realizando Metas, PRD, CD y bancada mixta controlan 14 comisiones en la Asamblea Nacional. RM acapara Presupuesto, Economía y Credenciales. Análisis del poder legislativo en Panamá.

No hay sorpresa. La alianza política que instaló a Shirley Castañedas en la presidencia de la Asamblea Nacional se quedó con el trozo de pastel más grande y con la porción más apetitosa.

La coalición que el pasado 1 de julio se tomó el control del Legislativo, conformada por el oficialista Realizando Metas (RM), el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cambio Democrático (CD) y la bancada mixta, tiene la presidencia de 14 de las 15 comisiones.

Se trata de las mesas de trabajo donde se examinan los proyectos de ley antes de que lleguen al pleno, se fiscaliza la gestión pública y se define buena parte de la agenda parlamentaria.

Dana Castañeda (izq) es la presidenta de Credenciales. Fue juramentada por Shirley Castañedas, presidenta de al Asamblea. Cortesía/Asamblea Nacional

RM se lleva seis comisiones

La bancada RM, el partido que fundó el expresidente Ricardo Martinelli y que llevó a José Raúl Mulino al Palacio de Las Garzas, acaparó seis comisiones, la mayoría de alto impacto político e institucional.

Retuvo, por ejemplo, la influyente Comisión de Credenciales, donde se examinan las denuncias contra el Presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al tiempo que se revisan nombramientos de funcionarios designados por el Órgano Ejecutivo. Dana Castañeda, se reeligió en la presidencia.

Presidentes de comisiones permanentes.

Esta agrupación política también domina Economía y Finanzas y Comercio y Asuntos Económicos, a cargo de los diputados Víctor Castillo (Colón) y Jamis Acosta (Chiriquí) respectivamente.

Ambas son claves para la discusión de iniciativas económicas.

Víctor Castillo, diputado de Realizando Metas, y Shirley Castañedas, presidenta de la Asamblea Nacional. Cortesía/Asamblea Nacional

RM tiene además Infraestructura Pública y Asuntos del Canal.

La de Asuntos Municipales se instalará este martes, pero el diputado Alaín Cedeño informó que va por la presidencia.

El amargo voto en la Comisión de Educación

RM también se quedó con la decisiva Comisión de Educación, Cultura y Deportes.

Lilia Batista ganó la presidencia con el ruidoso respaldo de Paulette Thomas de Vamos votó por Batista, quien habilitó a su suplente para que votara por la diputada oficialista en lugar de apoyar a Jorge Bloise, su compañero de bancada.

Thomas, de hecho, es la única de Vamos que alcanzó presidencia de comisión. Controla la de La Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia.

Paulette Thomas, diputada de la bancada Vamos.

CD retiene la joya de la corona

Cambio Democrático, el hermano mayor de RM, se quedó con la joya de la corona: la poderosa Comisión de Presupuesto, donde se debate el presupuesto general del Estado y se aprueban los traslados de partidas y créditos extraordinarios.

El diputado Eduardo Vásquez se reeligió en la presidencia.

La Comisión de Presupuesto debatirá el presupuesto general del Estado para 2027 a partir del próximo 11 de agosto. Mientras que las vistas presupuestarias comenzarán el lunes 17 de agosto a las 8:00 a.m.

La presidenta de la Asamblea Shirley Castañedas junto a Eduardo Vásquez, electo presidente de Presupuesto. Cortesía/AN

El PRD suma cuatro

El PRD, que pese a que votó en pleno por Castañedas insiste en autoproclamarse partido de oposición, controla cuatro comisiones. Se alzó con un activo estratégico: la Comisión de Gobierno, que deberá debatir las reglas electorales para las elecciones generales de 2029.

Benicio Robinson encabeza esta comisión.

Es en esa instancia donde debería discutirse la agenda anticorrupción que en este quinquenio ha pasado sin pena ni gloria.

Diputados que conforman la bancada del PRD. LP/Anel Asprilla

Este partido también suma Trabajo, Salud y Desarrollo Social con Crispiano Adames en la presidencia, y Población, Ambiente y Desarrollo con Arquesio Arias, quien en 2021 fue procesado y declarado “no culpable” de los delitos de violación sexual agravada y actos libidinosos en perjuicio de dos mujeres.

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Lo investigó la Corte Suprema de Justicia, poder del Estado que procesa a los diputados.

Mientras que Flor Brenes asumiría la presidencia de Asuntos Indígenas, comisión que también se instalará este martes.

Arquesio Arias, diputado del PRD. Archivo

La Alianza completa el cuadro

El partido Alianza, que forma parte de la bancada mixta, se quedó con Relaciones Exteriores. Joan Guevara, es el presidente. Además lideraComunicación y Transporte bajo la dirección de Osman Gómez.

Y así, la mayoría parlamentaria ahora gobierna el Palacio Justo Arosemena y monopoliza los espacios donde se tomarán decisiones para la vida del país.