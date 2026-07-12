La Comisión de Presupuesto: poder, millones y cuentas pendientes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El control de la comisión más poderosa del Legislativo define el destino de millones en fondos públicos; su próximo presidente heredará la pregunta por los $4.2 millones en “traslados fantasmas”

La disputa por la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional va mucho más allá del reparto de un cargo. Quien ocupe esa silla tendrá en sus manos el principal filtro político del gasto público dado que se trata de la instancia por donde pasan los traslados de partidas, los créditos adicionales que requieren aval legislativo, el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 y el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá.

Tres nombres suenan para la dirigir la comisión más codiciada del Palacio Justo Arosemena: Benicio Robinson, presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y diputado por el circuito 1-1 de Bocas del Toro; Eduardo Vásquez, diputado del circuito 13-2 Panamá Oeste, de Cambio Democrático (CD), quien presidió la comisión entre julio de 2025 y junio de 2026 y aspira a la reelección; y Sergio Gálvez, diputado del circuito 8-3, Panamá, de Realizando Metas (RM), quien fue vicepresidente de esa instancia en el período anterior.

Benicio Robinson diputado del PRD. Foto: LP/ Alexander Arosemena

El pulso ocurre, además, en un momento controversial para esta comisión, pues aún no se aclara cómo la Asamblea recibió $4.2 millones en recursos adicionales durante el pasado período, fondos que la diputada Janine Prado, de Vamos, calificó como “traslados fantasmas” por la ausencia de información sobre su trámite y aprobación.

Sergio "Chello" Gálvez, de la Comisión de Presupuesto junto al secretario general de la Contraloría, Ventura Vega. LP/Archivo

Una silla con historia

Robinson conoce bien el despacho que quiere volver a ocupar. Ha presidido la Comisión de Presupuesto en al menos seis ocasiones, bajo distintos gobiernos, pero en el quinquenio 2019-2024 cuando el PRD gobernó Panamá, nadie lo sacó de esa silla.

De concretarse su regreso formaría parte de la factura política que el PRD pasa tras el respaldo de su bancada a Shirley Castañedas, de RM, electa presidenta de la Asamblea el pasado 1 de julio. Ese apoyo quedó condicionado a una lista de 13 compromisos que, en su versión pública, no menciona la distribución de comisiones.

Lea aquí: Bancada PRD se reorganiza y busca recuperar espacios de poder en la Asamblea Nacional

Shirley Castañeda, presidenta de la Asamblea, junto a su suplente Ricardo Valencia. LP/Elysée Fernández

El apetito perredista no se limita a Presupuesto. Raúl Pineda, subjefe de la bancada, confirmó que el colectivo aspira a la presidencia de entre cinco y seis comisiones.

Vásquez dijo a este medio que quiere mantenerse como presidente de este organismo y de paso recordó que la de Presupuesto debe ser una de las primeras comisiones instaladas, pues acumula una fila de traslados de partidas y créditos extraordinarios de diversas entidades a la espera de análisis. Su nombre llegó a circular en la oposición como carta para la presidencia de la Asamblea, aunque los ocho votos de CD terminaron con Castañedas.

José Luis 'Popi' Varela, diputado del Partido Panameñista; y Eduardo Vásquez (der)., diputado de CD. LP

Gálvez, por su parte, representa la aspiración del oficialismo de RM, que tras la elección de la directiva busca traducir su mayoría en el control de las comisiones de mayor peso: Presupuesto, Credenciales, Gobierno, Economía y Finanzas, y Comercio, serían algunas de ellas.

Los $4.2 millones sin explicación

El nuevo presidente de la comisión heredará una gran pregunta. En mayo pasado, durante una sesión con el entonces presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, Prado expuso una discrepancia de cifras que nadie ha resuelto: el presupuesto de ley del Legislativo para 2026 fue de $98.7 millones y la comisión solo avaló un traslado de $12.1 millones, con lo que el monto debió quedar en $110.8 millones.

El Ministerio de Economía y Finanzas, sin embargo, reportó un saldo de $115.3 millones.

“¿Cómo se han trasladado $4.2 millones a la Asamblea que no pasaron por esta comisión? ¿Ese traslado usted lo solicitó y se aprobó por silencio administrativo?”, preguntó la diputada veragüense.

Diputada Janine Prado. Foto: LP/ Alexander Arosemena

Herrera respondió que su registro llegaba hasta el 30 de abril y no ofreció una explicación sobre el mecanismo de aprobación.

El episodio ilustra lo que está en juego. Si el propio Legislativo recibió fondos al margen de su comisión fiscalizadora, la identidad de quien presida ese filtro define cuánto escrutinio tendrá el gasto público en los próximos 12 meses.

Jorge Herrera, diputado del Partido Panameñista y expresidente de la Asamblea. Foto: LP/ Alexander Arosemena

La aritmética de la negociación

A diferencia del resto de las comisiones permanentes, integradas por nueve diputados, la de Presupuesto tiene 15 miembros. Por estos días las bancadas, sobre todo las de PRD, CD y RM pujan por meter más miembros en esa comisión.

Vamos, bancada con 15 diputados al igual que la oficialista RM, también aspira a tener al menos dos diputados en ese organismo.

Diputados del PRD y RM. LP/Elysée Fernández

En general, las bancadas negocian el cómo estarán armadas las 15 comisiones permanentes. Si no hay consenso, la conformación se definirá por votación en el pleno, un escenario que favorece a la alianza de más de 40 diputados que eligió a Castañedas: RM, CD, la bancada Mixta y el PRD.

De esa negociación saldrá el nombre de quien administre la relación presupuestaria entre el Ejecutivo y la Asamblea, y el destino de millones de dólares en fondos públicos.