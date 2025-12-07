Panamá, 07 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA.
    |
    MILLONES PARA GOBIERNOS LOCALES

    Chapman vuelve a defender transferencias del MEF y dice que ya habló con Juan Diego Vásquez

    Mario De Gracia
    Ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman. LP / Alexander Arosemena

    El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, volvió a defender las transferencias por hasta $6.1 millones a varios gobiernos locales, reveladas por miembros de la coalición Vamos y señaladas como una “descentralización paralela 2.0”.

    En medio de los cuestionamientos, Chapman reveló que el presidente de Vamos, Juan Diego Vásquez, le escribió y sostuvieron una llamada telefónica que calificó como “constructiva”.

    Según el ministro, durante esa conversación Vásquez le reconoció que han sido “muy duros y extremos” al cuestionar las transferencias.

    Las declaraciones fueron dadas este domingo 7 de diciembre en Debate Abierto, donde Chapman insistió en la legalidad de las transacciones, pese a los señalamientos de Vamos y otros actores por posibles motivaciones políticas para efectuar las transferencias.

    “Estas transacciones son 100% legales”, insistió Chapman, al tiempo que explicó que hay municipios que dependen del apoyo del gobierno central, además de que él, como ministro, no revisa cada una de las solicitudes.

    Chapman ya había defendido estas operaciones el jueves 4 de diciembre, en conferencia de prensa, cuando sostuvo la misma línea argumental: que eran legales y que no estaba obligado a conocer cada transferencia ejecutada.

    El ministro Chapman sostiene un documento durante el escrutinio de los periodistas en la conferencia de prensa del jueves 4 de diciembre, donde defendió las transacciones del MEF a gobiernos locales.

    Los señalamientos iniciales de Vamos apuntaban a presuntos favoritismos políticos en la distribución de los recursos, principalmente porque los municipios beneficiados están en manos de autoridades vinculadas a Realizando Metas (RM), el Partido Panameñista y Cambio Democrático (CD).

    En entrevista concedida a La Prensa el pasado 4 de diciembre, el exdiputado Vásquez fue más allá y destacó una “coincidencia” entre los municipios que recibieron fondos del MEF y los diputados cercanos al gobierno del presidente José Raúl Mulino, algo que cree podría alimentar sospechas sobre un posible uso político de estas partidas.

    Mario De Gracia

    Periodista sección política


