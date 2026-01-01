De vuelta a la Asamblea: bancadas regresan sin un bloque de oposición claro este 2026

Exclusivo Suscriptores

Un nuevo año comienza y así también lo hará el periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, pactado para iniciar este viernes 2 de enero. Pero ni las festividades del año nuevo detuvieron los cruces entre diputados que hace algunos meses pedían acercar a la oposición; tampoco al oficialismo.

La crisis del aseo y la recolección de basura en el distrito de San Miguelito llevó al diputado del partido Panameñista, José Luis Popi Varela, a arremeter contra la alcaldesa del sector, Irma Hernández, de la coalición Vamos; colectivo que en el pasado 2025 apoyó al panameñismo a lograr la presidencia del Legislativo.

“Tocaba hacerlo ante la incapacidad de las autoridades locales”, dijo Varela ante la intervención del Ejecutivo a través de la Autoridad de Aseo en el distrito.

La crítica en redes sociales provocó la reacción de la diputada Janine Prado, exjefa de bancada de Vamos, marcando la distancia con el diputado panameñista. “Antes de hablar de otros, hablemos de la plata recibida por sus municipios”, dijo la diputada.

La brecha entre los antiguos aliados también se evidenció al cierre de la última legislatura del año pasado, en octubre, cuando diputados de Vamos reclamaron al presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, sobre compromisos adquiridos que no se cumplieron, como el avance de proyectos de ley anticorrupción.

La situación dejó en entredicho la otrora alianza y sembró la duda sobre la ubicación de la oposición en el hemiciclo legislativo, que ya se cultivaba desde las votaciones de proyectos cruciales en el parlamento, como la del presupuesto general del Estado para 2026.

Las otras fracciones parlamentarias de Cambio Democrático (CD), la bancada Movimiento Otro Camino (Moca)-Seguimos, la bancada mixta y el Partido Revolucionario Democrático (PRD), marcan su propio rumbo. Algunas más en sintonía con el oficialista Realizando Metas (RM).

La mira del oficialismo

Los últimos días del 2025 también fueron aprovechados por el oficialismo para allanar el camino rumbo a la Asamblea. El diputado Luis Eduardo Camacho vinculó a la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, y la demolición de un monumento chino fuertemente criticada, a la coalición Vamos.

El jefe de bancada de Vamos, Roberto Zúñiga, salió en defensa de su colectivo y respondió a Camacho: “si miente de esta manera tan descarada es porque muy dentro reconoce que Vamos es una amenaza contra el status quo (...)”.

Si miente de esta manera tan descarada, es porque muy dentro reconoce que VAMOS es una amenaza contra el status quo que hoy usted defiende.



El cruce sitúa a Vamos lejos de RM, pero se percibe limitado a encontrar aliados que asuman el rol opositor en el Legislativo.

Pautas claras

Para hacer mayoría en el Legislativo e imponer prioridades hacen falta votos. Las matemáticas no han ayudado a Vamos a lograrlo, pero para 2026, el presidente del colectivo, Juan Diego Vásquez, dejó clara la postura de la coalición. Algo que debería sentar base para acercamientos a otros colectivos.

“Quien quiera construir país desde las soluciones cuenta con nosotros” , escribió Vásquez al anunciar una carta enviada al presidente de la República, José Raúl Mulino, con las prioridades de su colectivo, cuyo mayor peso está en la Asamblea.

El documento tiene 10 peticiones concretas que van desde agua potable, agenda anticorrupción, reforma educativa, hasta minería, descentralización y evasión fiscal, entre otros.

Con la auditoría de la mina de Cobre Panamá próxima a finalizar, el 2026 traerá consigo decisiones importantes al respecto, y es un tema importante en la agenda social del país, uno de esos que han marcado, junto a la Caja de Seguro Social (CSS) o el Presupuesto del Estado 2026, dónde se encuentra realmente la oposición política (y de principios).

Sin el panorama claro, la Asamblea también espera las prioridades del Ejecutivo para 2026, que podrán intuirse del discurso del presidente Mulino en el parlamento el próximo 2 de enero.