Desaparecen 600 enormes vigas para la reparación del puente de las Américas: $3 millones en juego

Escuchar audio noticia

Un nuevo escándalo sacude al anterior gobierno (2019-2024). El Ministerio de Obras Públicas (MOP) presentó una denuncia ante el Ministerio Público tras la misteriosa desaparición de 600 enormes vigas destinadas a la rehabilitación del icónico puente de las Américas.

Durante el quinquenio 2009-2014, el Estado adquirió estas 600 vigas como parte de un contrato otorgado a la constructora MCM Global para ejecutar la obra de rehabilitación del puente de las Américas. Sin embargo, antes de que finalizara dicha administración, se modificó el alcance del proyecto, lo que resultó en la decisión de no utilizar las vigas en la rehabilitación del paso vehicular.

Las vigas fueron almacenadas en un patio propiedad del MOP, ubicado en el área de Farfán. Según los registros oficiales, el último informe que confirma la presencia de estas estructuras en el lugar data de octubre de 2023, es decir, durante el pasado gobierno.

La información fue dada a conocer por el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, en la Asamblea Nacional y Ricardo Icaza, asesor legal de la entidad, quien detalló que el 5 de septiembre presentaron la denuncia ante el Ministerio Público.

La pérdida

El asesor del MOP detalló a La Prensa que cuando ingresaron al ministerio, recibieron informes de que en este depósito había unas 600 vigas, las cuales ya no estaban. El último registro de estas estructuras por parte de departamentos como Mantenimiento o Puentes data de octubre de 2023.

Las 600 vigas desaparecidas, cuyo valor total asciende a $3 millones, representan una significativa pérdida para el Estado. Cada una de estas estructuras, fabricadas en acero y con una longitud aproximada de 22 pies, tenía un costo individual de $5 mil.

Icaza comentó que la única documentación que reposa en la entidad refleja que, en el año 2024, antes del 24 de junio, se registraron salidas de 99 vigas; no obstante, tras una auditoría, se concluyó que no hay evidencia de su destino.

“El auditor concluyó que la evidencia obtenida sobre las salidas y el uso correcto de estos materiales no es suficiente ni adecuada. Es decir, hubo salidas de aproximadamente 99 vigas del patio, de las cuales solo nueve sabemos dónde están. El resto salió para juntas comunales y el interior del país, pero no tenemos evidencia de en qué se usaron las vigas”, puntualizó.

En otras palabras, en el caso de las 600 vigas destinadas a la rehabilitación del puente de las Américas, el paradero de 500 de ellas sigue siendo un completo misterio. Y aunque había registros de otras 100 vigas, la información disponible no proporciona evidencia clara sobre su uso ni detalla su ubicación actual, según las auditorías.

A raíz de estas irregularidades, el equipo legal de la entidad decidió presentar una denuncia. Aunque prefieren no señalar a nadie porque no saben quién se llevó las vigas, el auditor concluyó que es necesaria una auditoría mayor, es decir, más compleja.

“Nosotros cumplimos con hacer la denuncia correspondiente al Ministerio Público, y ellos harán las investigaciones y determinarán la posible comisión de un delito. Son ellos los que deben determinar si hubo comisión de delito o no”, apuntó.

Los responsables

Icaza aclaró que en la denuncia no se ha señalado a nadie porque no están en la capacidad de hacerlo. No obstante, indicó que lo que sí pueden decir es que encontraron un ministerio con graves problemas de seguridad.

“El nuevo director de seguridad está trabajando en una nueva organización en conjunto con la dirección administrativa para prevenir estas situaciones”, concluyó Icaza, quien agregó que han considerado cerrar ese patio porque no está acondicionado para cumplir con los requisitos mínimos de seguridad para custodiar bienes.

Sobre la custodia del lugar, el asesor del MOP reconoció que estas vigas eran estructuras que no podían ser sustraídas fácilmente: “No es algo que puedas meter en el bolsillo y llevar o meter en el baúl de un carro y llevártelo. Tiene que haber toda una logística para transportarlas. Pero repito, había un grave problema de seguridad. A veces había un cuidador, a veces el cuidador se iba. Creo que el lugar ni siquiera tenía baños”.

De momento, el MOP ha tomado declaración a varios funcionarios.

Se consultó al exministro del MOP, Rafael Sabonge, y este dijo desconocer el tema al que hace referencia la nueva administración gubernamental.

“No conozco de qué se trata esto. En nuestra administración solo licitamos un contrato de mantenimiento del puente de las Américas, que es el que se está ejecutando actualmente, y es de parcheo, limpieza e iluminación. No incluía ningún elemento estructural”, respondió.

Cabe recordar que unos $106.2 millones se han gastado en los últimos 20 años en trabajos de rehabilitación de la subestructura (arco y rodadura) y superestructura (vigas, estribos, pilas, etc.) del puente de las Américas. Sin embargo, el mal estado en la superficie de rodadura es evidente.