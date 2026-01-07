Desde la Asamblea, instan a la nueva presidenta de la Corte a tratar el caso Odebrecht con firmeza y transparencia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La agenda anticorrupción cobró relevancia en el período de incidencias de la Asamblea Nacional este miércoles 7 de enero. Luis Duke, diputado de la bancada Vamos, recordó a la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Cristina Chen, la crucial responsabilizar de garantizar que el juicio del caso Odebrecht se lleve a cabo con compromiso y transparencia.

“Tiene una prueba, tiene un reto muy importante con el caso Odebrecht’, afirmó Duke, quien insistió en la necesidad de que este juicio se realice con transparencia, respeto por la ley y consecuencias reales para los responsables.

Chen asumió la presidencia de la Corte el viernes 2 de enero, tras una sesión del pleno marcada por una primera votación dividida, un receso y una segunda vuelta en la que finalmente se consolidó la mayoría que le dio el triunfo. Sustituyó a María Eugenia López Arias, quien presidió la Corte durante dos bienios.

El diputado también destacó el trabajo de su bancada en la lucha anticorrupción. Recordó que han presentado más de 20 proyectos de ley en este ámbito. ‘El panameño, lamentablemente, ve cómo los poderosos se roban las arcas del Estado y no se les castiga. Sin embargo, es el panameño de a pie quien paga las consecuencias. A eso se le llama impunidad’, expresó Duke ante sus colegas del pleno.

En su intervención, Duke, diputado del circuito 8-2, San Miguelito, instó al presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, Luis Eduardo Camacho, a priorizar los debates sobre estas iniciativas anticorrupción. Destacó la urgencia de reforzar las leyes para combatir la impunidad, un mal persistente en la administración pública del país.

Fecha clave

El juicio por el caso Odebrecht, que involucra a una veintena de personas, está programado para llevarse a cabo entre el 12 de enero y el 13 de febrero de este año. Se ha aplazado al menos en seis ocasiones.

Sin embargo, este proceso judicial, considerado el más emblemático del país en términos de corrupción en los últimos tiempos y que salpica a dos expresidentes de la República, sigue atrapado en una serie de retrasos que ha frenado su avance.

Período de incidencias

Durante el período de incidencias de este miércoles 7 de enero, al menos 12 diputados de las distintas fracciones políticas del poder Legislativo tomaron la palabra, con intervenciones de en promedio dos minutos.

Los temas que dominaron el debate incluyeron la educación, el acceso al agua potable, la seguridad ciudadana y varios proyectos de ley que consideran de alta relevancia para el país.