El desfile de personajes en el Remón Cantera

Las mesas de votación para las elecciones internas de Cambio Democrático (CD) en el colegio José Antonio Remón Cantera, abrieron puntualmente a las 7:00 a.m.

Un total de mil 649 ciudadanos estaban habilitados para votar en las tres mesas de votación situadas en ese centro, ubicado en el corregimiento de San Francisco. Se votó para escoger al candidato a representante de dicho corregimiento y por diputado por el circuito 8-8.

A las 8:00 a.m. se acercó la exalcaldesa de Panamá Mayín Correa a ejercer su derecho a voto. El expresidente Ricardo Martinelli, quien corre por diputado en el circuito 8-8, anunció que Correa sería su suplente de conseguir la curul en el legislativo.

Antes de ejercer su voto, habló de su decisión de acompañar en la papeleta a Martinelli, a quien llenó de elogios. “Es un hombre trabajador, que cambió este país”, dijo. “Tiene muchas ideas, mucha iniciativa. Nos parecemos mucho, hacemos cosas, no paramos”, añadió.

Se mostró segura de que de aquí a mayo Martinelli no seguirá privado de libertad, pues “sería una cosa horrorosa continuar con semejante injusticia”. Habló sobre la interceptación de comunicaciones, tema por el que se procesa a Martinelli. Declaró que el expresidente de la República Ernesto Pérez Balladares la grabó en su momento y que “eso le consta porque tiene pruebas”. Manifestó, además, que ella “no lo ve mal”, pues todos han pinchado. “A mi que me importa que me graben, no me ofende”, agregó.

Minutos después de las 9:00 a.m. llegó la ex primera dama Marta Linares de Martinelli. Volvió a llamar a la unidad de CD, manifestando que “ya terminadas estas elecciones, sería una bonita oportunidad para que todos se unan”. Agregó que “es un solo partido, un solo CD; tenemos que dejar las divisiones y caminar juntos hacia el 2019”.

Luego de votar en su mesa correspondiente, condenó que no se le dejara votar a Martinelli. “Eso se llama maldad”. Sin embargo, aseguró sentirse confiada de que saldrá como candidato a diputado. Mayín Correa la acompañó toda la distancia. Eventualmente, se fueron juntas.

Dieron las 10:00 a.m. y delegados electorales de este centro dieron las primeras cifras de participación. A esa hora, había votado un 8% de los habilitados, escasos 147 ciudadanos habían sufragado en las tres mesas.

El exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima, quien estuvo detenido por investigaciones en casos de supuesta corrupción, llegó justo antes de mediodía al centro de votación, acompañado de su esposa a votar. Parece estar seguro de que se deberá hacer una alianza, pues “ningún partido político ha ganado una elección solo y deberá ser una alianza para rescatar al país, más allá de objetivos políticos”.

“Yo me siento honrado de haber servido en el gobierno anterior”, dijo De Lima. Agregó que nadie duda que en Panamá la justicia se ha manejado de manera selectiva. “No le deseo a nadie lo que yo viví”, manifestó. Se aproximó con su esposa a su mesa asignada y se retiró sin más.

Para este entonces, delegados electorales actualizaron las cifras de participación, anunciando que para las 11:30 a.m., habían votado el 15% de los electores habilitados en el Remón Cantera.

La última figura en llegar a votar fue el exprecandidato presidencial de CD José Raúl Mulino, quien parecía estar más relajado y reído que en otras instancias. Le acompañaba su esposa, su hija, su nieta y Mayín Correa, quien apareció una vez más en el centro.

Reiteró su inhabilidad de apoyar a Rómulo Roux, candidato presidencial por su partido. “Yo no creo en él, no es un buen candidato… yo no tengo candidato a la presidencia en este momento”, aclaró.

La alcaldía y Panay

En cuanto a la reserva de la alcaldía, habló muy claro, diciendo que “el candidato del CD perdió”, en referencia a Quibián Panay, quien corría por el Partido Revolucionario Democrático. “Panay era el candidato de CD, sería una maldad no darle la candidatura a Martinelli”. Martinelli ha manifestado intenciones de correr por la alcaldía de Panamá por la libre postulación, con Chello Gálvez de suplente.

Volvió a criticar el proceso de reserva de candidaturas, diciendo que estas “afectan la democracia del partido”. Se acercó a la mesa asignada, y en compañía de su hija y su nieta de escasos meses, quien quedo en los brazos de Mayín, estuvo hablando con otros precandidatos antes de retirarse del centro.

Las mesas en el Remón cerraron acorde al horario, a las 4:00 p.m.