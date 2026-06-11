Diputado Neftalí Zamora renuncia a Vamos y denuncia presiones políticas

El diputado Neftalí Zamora anunció su renuncia a la bancada independiente Vamos tras su suspensión temporal del colectivo y en medio de cuestionamientos por la aprobación de traslados de partidas en la Asamblea Nacional.

El diputado Neftalí Zamora anunció su renuncia a la bancada independiente Vamos, argumentando diferencias de criterio político y presiones internas dentro de la coalición.

La decisión se conoció luego de que la junta directiva provisional de Vamos anunciara la suspensión de los diputados Neftalí Zamora y Manuel Samaniego −quien también renunció a la coalición− como miembros de la organización, en medio de cuestionamientos relacionados con la aprobación de traslados de partidas que incrementaron el presupuesto de la Asamblea Nacional.

En un comunicado, Zamora defendió su “independencia de criterio” y sostuvo que la política “va más allá de tomar decisiones populares”, señalando que requiere “valentía y coherencia”.

El diputado también cuestionó el comunicado emitido por la bancada en horas de la madrugada, al que atribuyó a “presiones políticas” de cara al 1 de julio y a una postura que, según dijo, privilegia el espectáculo sobre el debate técnico.

Comunicado emitido por el diputado Neftalí Zamora.

Consultado por La Prensa, Zamora señaló directamente al líder de Vamos, Juan Diego Vásquez, a quien acusó de intentar incidir en la elección de la nueva junta directiva del 1 de julio.

“Está metiéndose nuevamente en la elección del 1 de julio, así como se quiso meter en la primera elección, en la segunda y ahora en la tercera”, afirmó.

Al ser preguntado sobre a qué se refería con “presiones políticas”, Zamora respondió: “No sé qué intereses tendrá detrás. Definitivamente con su amiga Yanibel [Ábrego] algo tendrá (...) Es evidente la relación entre él y Yanibel”, en referencia a la exdiputada y presidenta de Cambio Democrático.

Agregó que estas presiones también se han manifestado, según él, en votaciones sensibles. “Son las mismas presiones con las que querían hacer que votáramos en contra de la ley de la Caja de Seguro Social, o en contra del presupuesto del Estado, y las mismas con las que se ha estructurado el apoyo obligatorio a proyectos de ley, aunque sean malos o populistas”, sostuvo.

Sobre su suspensión, Zamora aseguró que fue notificado en horas de la madrugada. “Me mandaron el correo a las 5 de la mañana, los muy descarados”, dijo.

En cuanto a los traslados de partidas, el diputado explicó que respondieron a obligaciones presupuestarias para garantizar el pago de salarios de funcionarios de la Asamblea Nacional, incluyendo personal vinculado a la propia bancada Vamos. Afirmó que la decisión fue “pública y explicada” ante la junta directiva provisional en su momento.

Asimismo, rechazó que haya existido un aumento del presupuesto del Órgano Legislativo, asegurando que este es menor al del periodo 2024-2025 y significativamente inferior al de la administración 2019-2024.

“Asumo este paso con total responsabilidad. Seguiré trabajando desde mi curul con absoluta independencia y firmeza”, expresó el diputado, quien reiteró que continuará defendiendo los intereses de los residentes de Panamá Norte y del país.

La polémica por el presupuesto y el misterio de los $4.2 millones

Sin embargo, La reducción del presupuesto de este poder del Estado fue una de las promesas que no cumplió Herrera. De hecho, en mayo pasado, seguía creciendo. Con dos traslados de partidas que suman $26.5 millones, aprobados por la Comisión de Presupuesto en la tarde del miércoles 13 de mayo, pasó de $98.7 millones, cifra asignada originalmente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para 2026, a $141.8 millones. Se elevó en 43.6%.

En medio de ese escenario, salió a relucir una partida de $4.2 millones que permitió el incremento del presupuesto. El pasado 14 de mayo en una sesión de la Comisión de Presupuesto, Jorge Herrera tampoco explicó cuándo y cómo se generó ese traslado.

Lea aquí: Diputados inflan su presupuesto en 43%: de los recortes a los $141.8 millones

Reacción de Juan Diego Vásquez

Consultado sobre este tema, el exdiputado Juan Diego Vásquez, reaccionó señalando que Zamora “en campaña prometió reducir la planilla de la Asamblea y no tener pactos con políticos”, pero que recientemente su curul aprobó un traslado de 25 millones de dólares para pagos de planilla en la Asamblea Nacional, mientras en Panamá Norte la gente lucha por conseguir empleo. “Nuestro discurso no cambia. El país seguirá viendo cómo cambia el de ellos. Esto es fortalecernos, no debilitarnos”, dijo Vásquez.

Agregó que le desea lo mejor a Zamora y expresó su expectativa de que “regrese a sus principios y pueda servir con honestidad a su circuito”.