Diputados a la caza de votos: qué hacen Shirley Castañedas, Jorge Herrera y Vamos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La agenda de los diputados está colmada de reuniones, citas discretas y promesas, en medio del debut de Panamá en el Mundial de Fútbol. Es temporada de goles, de gambetas y aritmética política.

La bancada oficialista Realizando Metas (RM), con 15 diputados, está dispuesta a toda costa a retomar el control de la Asamblea Nacional (AN). Desde la semana pasada, cuando visitaron al presidente José Raúl Mulino y este dio su bendición a Shirley Castañedas, la abogada emprendió su cruzada más importante: conseguir los votos para llegar al puesto.

Lea aquí: La cita secreta de Mulino con RM: el aval a Castañedas y el retiro de Camacho

Luis Eduardo Camacho, diputado de esa fracción, asegura que Castañedas ya “tiene más de los 36 votos”.

Shirley Castañeda y Luis Eduardo Camacho, diputados de Realizando Metas (RM). LP/Elysée Fernández

“Al final, el resultado de la elección se sabrá ese día”, advirtió. Tiene razón. De aquí al 1 de julio, cuando se vote por la nueva directiva, los números pueden cambiar.

La agenda de los diputados está colmada de reuniones, citas discretas y promesas, en medio del debut de Panamá en el Mundial de Fútbol. Es temporada de goles, de gambetas y aritmética política.

Las bancadas más pequeñas conversan sobre puestos en comisiones, cuotas de poder en la junta directiva y compromisos para impulsar algún anteproyecto o agenda legislativa a cambio de su apoyo.

La reunimos Vamos-Seguimos

Este martes se reunieron las bancadas Seguimos, que tiene cuatro diputados, y Vamos, donde hay 15, en una oficina del cuarto piso del edificio en el que operan las oficinas de los diputados.

Ambos grupos, que siempre han tenido alguna afinidad, evalúan presentar candidato propio.

Diputados de Vamos, junto a Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos. LP/Gabriel Rodríguez

La diputada Janine Prado, de Vamos, calificó el encuentro de “positivo”, aunque Ernesto Cedeño, jefe de bancada de Seguimos, reveló que Vamos aún no define quién es el elegido.

¿Y Jorge Herrera?

En ese panorama gravita Jorge Herrera, diputado del Partido Panameñista y actual presidente de la Asamblea. Con el afianzamiento de la candidatura de Castañedas, su aspiración a la reelección empieza a desvanecerse.

En los últimos días desapareció de la agenda pública y en algunos círculos políticos se da por hecho que su declinación es inminente.

Otros afirman que se mantendrán hasta el final.

Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional. LP/Elysée Fernández

“Todos los candidatos están buscando los votos y pareciera que todos están muy confiados en que los conseguirán”, manifestó el diputado Betserai Richards, de Seguimos.

“Si la diputada [Castañedas] llega a ser presidenta, nosotros no nos vamos a convertir en una piedra en el zapato para que se tranque todo”, añadió.

No obstante, también dijo que su bancada aún no se ha puesto de acuerdo por quién van a votar.

Betserai Richards, diputado de Seguimos. LP/ Alexander Arosemena

Los números de la candidata oficialista

Aunque Camacho asegura que tienen más de 36 votos, varios diputados consultados por este medio afirman que por el momento, la candidata de RM tendría los 15 votos de su partido, los 12 del Partido Revolucionario Democrático (PRD), dos de Cambio Democrático (CD), dos de la bancada mixta y el apoyo de al menos uno de los diputados que no tiene bancada.

Si esa cuenta es correcta, a Castañedas le faltarían 4 votos para alcanzar la mayoría absoluta de 36 necesaria para ganar la presidencia de la Asamblea en primera votación.

Shirley Castañedas, diputada de RM. LP/Archivo

Este será el segundo intento de la diputada de Arraiján por alcanzar la máxima silla del Legislativo.

El 1 de julio de 2025, la maquinaria oficialista empujó su candidatura y fracasó. Aquel día, la sesión de instalación se retrasó tanto que el cuerpo diplomático y otros invitados abandonaron el Palacio Justo Arosemena sin ver el resultado.

Cuando finalmente inició la votación, Herrera obtuvo 37 votos, ganando con el respaldo de un bloque opositor que reunió a Vamos, Seguimos, el Panameñista, el CD y otros diputados. Castañedas logró 34 votos, pese a los intentos por torcer voluntades hasta el último momento, con ayuda de algunos emisarios, como Jorge Ricardo Fábrega, asesor del presidente Mulino; el contralor Anel Flores, y Ventura Vega, secretario general de la Contraloría. No fue suficiente.

De Izq a Der: Jorge Ricardo Fábrega, Shirley Castañeda, Ventura Vega. Foto: Tomada de Instagram

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La amiga y abogada de Martinelli

El perfil de Castañedas está estrechamente vinculado al del expresidente Ricardo Martinelli, quien hace un año se asiló en Colombia para evadir su condena de más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business. Integra su equipo de abogados, defendió su causa en los momentos más críticos del proceso judicial, mantiene una lealtad que nunca ha ocultado y frecuentemente lo visita en Colombia.

Como abogada, ha defendido a Jorge Camargo Clarke, alias Cholo Chorrillo, condenado a 70 meses de prisión por blanqueo de capitales y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde fue declarado culpable de conspiración para distribuir cocaína con fines de importación ilegal.

Lea aquí: ¿Quién es Jorge Rubén, alias ‘Cholo Chorrillo’?

Shirley Castañeda junto a Martinelli en Colombia. Foto tomada de Instagram

La reunión con Seguimos

El lunes pasado, Castañedas se reunió Seguimos, en un intento por ganarse el respaldo de sus cuatro diputados. Prometió impulsar sus proyectos si gana la presidencia, pero no se pronunció sobre la reducción de la planilla legislativa y el presupuesto de la Asamblea ni la posibilidad de eliminar privilegios y prebendas.

La Prensa la llamó varias veces para conocer sus motivaciones. No respondió.