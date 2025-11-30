Diputados regresan a Panamá tras la gira en Taiwán que reavivó el debate diplomático

Exclusivo Suscriptores

La gira de diputados de la Asamblea Nacional a Taiwán concluyó este sábado 29 de noviembre, cuando el grupo se dividió a la mitad para tomar vuelos de regreso a Panamá.

Cuatro de los ocho parlamentarios que viajaron a Taipéi regresan en un vuelo con escala en Los Ángeles, Estados Unidos, para retornar al continente. En este grupo de viajeros se incluye el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos y el Movimiento Otro Camino (Moca), según confirmó. Tampoco se conoce cuáles son los otros tres diputados que viajan con Cedeño.

Se espera que este grupo llegue en horas de la mañana del domingo 30 de noviembre al Aeropuerto Internacional de Tocumen, mientras que no se ha podido confirmar los detalles de vuelo del otro grupo de diputados.

Con Cedeño estuvieron en Taiwán los diputados Ronald De Gracia, de Realizando Metas (RM); Betserai Richards, de Seguimos; Yamireliz Chong, Eduardo Gaitán y Jhonathan Vega, de la coalición Vamos y Julio De la Guardia y Manuel Cohen, de Cambio Democrático (CD).

Visita de deputados panameños a Taiwán. Tomada de redes sociales

Reuniones de alto nivel

En Taipéi los diputados sostuvieron reuniones con altos funcionarios del Órgano Ejecutivo y Legislativo taiwanés.

Asistieron a la Presidencia del país asiático para reunirse con la vicepresidenta, Hsiao Bi-khim, y a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores para hablar con el canciller Lin Chia-Lung.

Los diputados revelaron detalles de las reuniones, como la conversación sobre el establecimiento de una oficina comercial de Taiwán en Panamá; algo inédito, puesto que desde el 2017 Panamá no tiene relaciones con la isla asiática, tras establecerlas con la República Popular China.

Hoy nos reunimos con el canciller Lin de Taiwan, sobre diversos temas. Sobre la oficina de representación y/o comercial, salió a relucir que le hicieron una petición formal al señor presidente Cortizo y nunca le contestaron. USA, Japón y Europa, por ejemplo la tienen, dijeron. pic.twitter.com/aGWdqW2RIY — ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) November 27, 2025

Sobre la oficina comercial también giró la conversación con Susan Hu, funcionaria con alta jerarquía del Ministerio de Economía taiwanés.

Particularmente sobre economía y comercio, la agenda de los diputados también incluyó una visita a la sede de la compañía naviera Evergreen, que opera el puerto Colón Container Terminal (CCT) de la provincia de Colón.

En el ámbito diplomático y de políticas públicas, los diputados se reunieron con el presidente la Asamblea de Taiwán —conocida como ‘Yuan’— Han Kuo-yu.

Rechazo institucional

La gira fue desconocida por el secretario general de la Asamblea Nacional, Carlos Alvarado, quien dijo en entrevista a ECO que no recibieron una invitación formal, ni informal, para que diputados representaran al Legislativo panameño en Taiwán.

“Hay que aclarar que la Asamblea Nacional no ha recibido de manera formal ni informal de parte del gobierno de Taiwán ninguna invitación, y por tanto, no se ha canalizado como misión oficial a lo interno de la institución”, dijo Alvarado.

De parte del Ejecutivo el rechazo fue categórico, desde el presidente de la República, José Raúl Mulino, hasta el canciller, Javier Martínez-Acha.

Con la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino; ministros de Estado, directores de entidades y autoridades locales dieron inicio el viernes 28 de noviembre los actos protocolares en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí. LP/Anel Asprilla

Antes de que el viaje fuera anunciado al público, el presidente Mulino lo desaprobó. El pasado 13 de noviembre, el mandatario dijo en redes sociales que su gobierno no aprobaba el viaje. Luego, por dos jueves seguidos (20 y 27 de noviembre), reiteró su postura en conferencia de prensa.

A pesar de las advertencias, los diputados iniciaron su gira el 25 de noviembre en Taiwán.

“Este viaje no tiene ninguna incidencia en la política exterior del Gobierno del presidente José Raúl Mulino”, dijo el canciller Martínez-Acha a periodistas este viernes 28 de noviembre en Boquete.

Al ser consultado sobre repercusiones diplomáticas, el canciller dijo: “No, no las veo… francamente no las veo”.