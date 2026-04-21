El Ejército de EU creará una fuerza de guerra autónoma basada en IA en Latinoamérica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Comando Sur de Estados Unidos creará una fuerza basada en inteligencia artificial para combatir el narcotráfico y atender crisis en la región.

El Ejército de Estados Unidos ordenó este martes la creación de una fuerza de guerra autónoma basada en la inteligencia artificial que apoyará las labores del Comando Sur de E.U.(Southcom) en América Central, Sudamérica y el Caribe, para desarticular redes narcoterroristas y alcanzar otros objetivos.

“El nuevo mando se dedicará al empleo de plataformas y sistemas autónomos, semiautónomos y no tripulados para contrarrestar amenazas y desafíos en diversos ámbitos, vinculando las misiones tácticas con los efectos estratégicos a largo plazo”, informó en un comunicado el Southcom.

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El anuncio fue realizado por el comandante de esta fuerza de E.U., Francis L. Donovan, y tendrá como objetivo “desarticular y debilitar las redes narcoterroristas y de carteles, y responder a crisis que ponen en peligro la vida causadas por desastres naturales a gran escala”.

El desarrollo de esta fuerza de guerra se realizará con la ayuda de la IA, que proporcionará la autonomía necesaria para este comando hasta ahora inédito.

El Departamento de Guerra -anteriormente conocido como Departamento de Defensa- creó recientemente la iniciativa Grupo de Guerra Autónoma de Defensa (DAWG), para integrar la IA y sistemas autónomos en sus operaciones de combate.

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Donovan explicó el pasado marzo ante el Congreso que deseaba desarrollar y desplegar fuerzas modernizadas y rentables en la región de influencia del Southcom “para aumentar considerablemente la letalidad, el conocimiento de todos los dominios y el intercambio de datos para las fuerzas estadounidenses y aliadas.

El Southcom es uno de los seis comandos unificados de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, cada uno de ellos con un enfoque geográfico específico