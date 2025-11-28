‘El procurador fue claro’: Cedeño reacciona a la justificación del contralor sobre rezago en entrega de auditorías

Exclusivo Suscriptores

El diputado por la bancada Seguimos y el Movimiento Otro Camino (Moca), Ernesto Cedeño, respondió a declaraciones del contralor general de la República, Anel Bolo Flores, quien aseguró que para atender la cantidad de auditorías que le exige el Ministerio Público (MP) “necesitaría tres contralorías”.

“Para poder cumplir con todos los requerimientos de auditorías nacionales, yo necesitaría como tres Contralorías, cosa que no tenemos y no tenemos los presupuestos para ello”, dijo Flores este jueves 27 de noviembre durante la conferencia de prensa del presidente de la República, José Raúl Mulino.

Las declaraciones de Flores se dieron, precisamente, luego de que el procurador general de la nación, Luis Gómez Rudy, respondiera a una solicitud de información del diputado Cedeño donde hacía interrogantes sobre el número de auditorías solicitadas a la Contraloría y el número de las que faltaban por entregar.

“De las declaraciones del contralor, el procurador fue claro (...)”, dijo Cedeño en una publicación en su cuenta de X, mientras se encuentra de viaje en Taiwán.

De las declaraciones del contralor, el Procurador fue claro. El Contralor ha entregado desde que asumió el mandato el Procurador, 116 auditorias, pero de las 423 pedidas, solo entregó 53. Las otras fueron las realizadas de oficio por el contralor. El 12.5 de las pedidas. pic.twitter.com/iW44f0yatM — ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) November 27, 2025

Como detalla la nota respuesta del procurador Gómez Rudy a Cedeño, basada en información de la Fiscalía Anticorrupción, entre el 1 de enero y septiembre de 2025 se emitieron 423 solicitudes y reiteraciones de auditorías especiales.

No obstante, la Contraloría solo ha remitido 116 informes de auditoría en ese período, de los cuales únicamente 53 corresponden a solicitudes formuladas este mismo año. Esto representa que solo un 12.5% de las auditorías requeridas en 2025 han sido entregadas al MP.

Luego de que Mulino asumiera la Presidencia y Flores la Contraloría, se aceleró el ritmo de investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública, así como también se intensificaron las informaciones sobre estas en los medios de comunicación.

Las auditorías suelen ser pieza clave para sustentar imputaciones y llevar los casos a las fases más avanzadas.

Particularmente, Mulino fue consultado por La Prensa este jueves sobre la situación que reveló el procurador en la nota a Cedeño, a lo que el mandatario respondió que desconocía el tema y añadió que las auditorías se entregan cuando están terminadas, “y a veces son procesos que toman su tiempo”.

Por su parte, Flores argumentó que algunos medios “tergiversaron” las declaraciones del procurador y defendió el ritmo de trabajo de la institución.

Según el contralor, en los 11 meses que lleva en el cargo, la Contraloría ha entregado 112 auditorías, una cifra que supera las 60 realizadas en los últimos cinco años. Por otro lado, señaló que hay informes —63 en total— que responden a solicitudes por parte del MP de años anteriores, lo que sugiere un rezago acumulado que se arrastra de gestiones previas.