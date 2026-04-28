‘El que no la debe no la teme’, dice Chapman sobre el proyecto del bioetanol

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, insistió en que no ha participado “en lo absoluto” en la redacción ni en la gestión del proyecto de ley que promueve el uso del bioetanol anhidro, cuya discusión fue suspendida el pasado lunes por la Asamblea Nacional.

“Me he mantenido 100% al margen. Totalmente. No he participado en lo absoluto ni en las discusiones iniciales, ni en Gabinete, ni en la Asamblea. Creo que las actuaciones de una persona valen más que mil palabras”, señaló Chapman este martes, en un acto convocado por Copa Airlines y Boeing.

El mismo día en que el pleno legislativo retiró el proyecto de su agenda de discusión, se conoció que Fernando Chapman, hermano del ministro de Economía, es director suplente en la Compañía Azucarera La Estrella, S.A. (Calesa), uno de los cuatro ingenios del país que tiene interés en la implementación del bioetanol como parte de la estrategia de diversificación energética del país.

También le podría interesar leer: Asamblea Nacional suspende el debate sobre el bioetanol obligatorio en Panamá

“La empresa en la que él [Fernando] está no tiene ninguna garantía de que va a participar en el negocio del etanol. Es algo que entiendo que tienen que aprobar sus accionistas, lo cual no ha sido aprobado… Al final del día, incurrir en eso requiere inversiones enormes”, señaló Chapman.

Desmintió que exista un monopolio, ya que hay cuatro empresas interesadas (no una sola) y, además, “a mi entender, cualquier persona podría importar etanol”.

Remarcó que se están haciendo señalamientos que no se ajustan a la verdad, “pero bueno, viene con este trabajo. Y el que no la debe, no la teme, y yo he sido consecuente con las acciones de mi vida”.

Pese a que los ministros de Estado, por ley, no pueden intervenir en actos administrativos que favorezcan o perjudiquen sus intereses particulares o los de sus familiares, el ministro Chapman participó en el Consejo de Gabinete que se celebró el 30 de septiembre de 2025, en el que se presentó el proyecto de ley del bioetanol.

También le podría interesar leer: Intereses cruzados: el proyecto del bioetanol y los vínculos familiares del ministro Chapman

Además, en esa sesión se autorizó al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, a presentar el proyecto a la Asamblea Nacional. Chapman firmó la resolución de autorización, junto al resto del Gabinete.

En Calesa también figura como director suplente el abogado Aníbal Galindo, amigo y asesor del presidente de la República, José Raúl Mulino. El agente residente de la empresa es Alemán, Cordero, Galindo & Lee, la firma forense en la que Galindo es socio fundador. Actualmente está “en licencia”.

En el Consejo de Gabinete celebrado el 30 de septiembre pasado también participó el contralor Anel Flores, quien fue presidente de otro ingenio, la Central Azucarera de Alanje, hasta el 20 de noviembre de 2024. Esa empresa ahora es presidida por su hermano Alejandro Flores de la Lastra. Los hijos del contralor, Alejandro y Andrés Flores Icaza, fungen como secretario y tesorero, respectivamente, de la junta directiva.

El contralor, además, fue apoderado del ingenio hasta el 20 de mayo de 2025.