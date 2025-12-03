El TE sigue pagando ‘leasing’ de equipos utilizados durante las elecciones 2024; se aprobó crédito adicional por $1.4 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Tribunal Electoral (TE) continúa pagando el alquiler —en modalidad de leasing— de equipos electrónicos como computadoras, impresoras y otros utilizados durante las elecciones generales de 2024, pero que siguen utilizándose en el ente electoral.

Para continuar con el pago a la empresa Multitek Internacional —fusionada hace algunos años con Multimax—, que arrenda el equipo, el TE solicitó a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, este martes 2 de diciembre, un crédito adicional por $1.4 millones.

El crédito será utilizado para cubrir pagos adeudados del leasing correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2025. En la Comisión también se explicó que el contrato original con Multitek, por $8.4 millones, empezó en 2023 y se extiende hasta 2027.

El magistrado del TE, Alfredo Juncá, sustentó la solicitud y explicó que los equipos se mantuvieron operativos en las 93 sedes del ente electoral a nivel nacional tras las elecciones.

“Durante las elecciones de 2024 el TE hizo un cálculo. Nosotros tuvimos una deficiencia en equipo informático y digital muy grande. Este contrato de equipamiento es para la totalidad de las 93 sedes que el TE tiene a nivel nacional”, aseveró el magistrado.

Juncá fue magistrado presidente del TE durante las elecciones de 2024.

“En ese momento, para poder cubrir las necesidades del proceso teníamos que actualizar desde los softwere hasta los hardwere de muchas de las terminales en el interior de la República. Teníamos equipos que estaban corriendo en Windows 7 todavía”, continuó explicando Juncá.

El magistrado Alfredo Juncá reapareció este martes 2 de diciembre en la Asamblea. Cortesía.

Los diputados cuestionaron el crédito adicional, pues no entendían por qué no se incluyó el monto en el presupuesto de la vigencia 2025.

Juncá respondió que, producto de los recortes y la llamada “contención del gasto” del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el pago del leasing se quedó por por fuera.

“La solución nos permite tener el equipo siempre actualizado y si se daña se reemplaza automáticamente (...). Aprovechamos ese momento para reforzar la totalidad de la institución”, afirmó Juncá ante cuestionamientos por el alquiler.

Tras una pregunta del diputado Neftalí Zamora, de la coalición Vamos, Juncá confirmó que durante el proceso electoral el costo del alquiler rondó los $755 mil. Actualmente se paga el restante de los $8 millones contemplados en el contrato original.

Por otra parte, el diputado Crispiano Adames, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), preguntó por una adenda al contrato realizada días después de las elecciones de 2024, mediante la cual se habría incrementado el costo del leasing en $1.7 millones.

Juncá sostuvo durante la sesión que el alquiler resulta más económico que la compra, debido a que los equipos caen en “obsolescencia” si no reciben mantenimiento.

Finalmente, se anunció que prepararán un comparativo entre alquilar o comprar los equipos para determinar qué resulta más rentable. Juncá añadió que en el presupuesto de 2026 tampoco se incluyó el dinero correspondiente a algunos meses del alquiler, por decisión del MEF. Así las cosas, el TE deberá acudir nuevamente a la Comisión de Presupuesto el próximo año por el mismo tema.

La aparición de Juncá fue la primera públicamente tras el revuelo generado por las declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, cuando confesó que les dijo a los magistrados del TE en 2024 que “les prendo el país” si no lo dejaban correr para las elecciones de 2024.

El TE emitió un comunicado institucional al respecto el 22 de noviembre pasado y Juncá no se refirió a ese asunto durante la sesión.