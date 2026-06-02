Embajadora china afirma que Pekín no aceptará una oficina de Taiwán en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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‘El gobierno chino jamás cancelaría una visa china a un ciudadano panameño simplemente porque ha viajado a Estados Unidos o se ha llevado bien con Estados Unidos’, dijo la embajadora china.

A pocos días de concluir su misión diplomática en Panamá, la embajadora de China, Xu Xueyuan, reiteró la posición de Pekín sobre Taiwán: no aceptará el establecimiento de una representación taiwanesa en el país.

Durante una conferencia de prensa a propósito de su despedida, donde hizo un balance de los nueve años de relaciones entre Panamá y China, la diplomática reiteró el principio de una sola China, uno de los pilares de la relación bilateral desde que ambos países establecieron vínculos oficiales en junio de 2017, durante el gobierno de Juan Carlos Varela.

“China no permitirá a Taiwán establecer una supuesta oficina en Panamá”, afirmó.

Xu Xueyuan, embajadora de China en Panamá. LP/Eliana Morales Gil

La declaración llega en momentos en que la posibilidad de abrir una oficina comercial de Taipéi en Panamá ha ganado espacio en el debate político. En los últimos meses, dos delegaciones de diputados de distintas bancadas viajaron a Taiwán y, posteriormente, la mayoría de sus integrantes expresó públicamente su respaldo a la apertura de una representación taiwanesa en el país.

Lea aquí: ¿Quiénes son los diputados panameños que viajaron a Taiwán?

La posibilidad de abrir una oficina comercial de Taipéi en Panamá ha estado en el debate político. En los últimos meses, dos delegaciones de diputados de distintas bancadas de la Asamblea Nacional han realizado visitas oficiales a Taiwán y, tras esos viajes, algunos de ellos se han pronunciado a favor de fortalecer los vínculos con la isla, incluyendo el establecimiento de una oficina comercial o de representación en Panamá.

Los ocho diputados panameños que viajaron a Taiwán posan en las oficinas de la Administración de Comercio Internacional de Taiwán. Tomada de redes sociales.

El canciller Javier Martínez Acha ha dicho que eso “no está sobre la mesa”, por lo que no se contempla ninguna negociación al respecto.

La neutralidad del Canal

La embajadora también respondió una pregunta sobre la posibilidad de que China firme el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá y reiteró que China mantiene una posición abierta a incorporarse al protocolo, aunque vinculó esa posibilidad al estatus de Taiwán.

“Si Taiwán, que es solamente una provincia de China, se retira del Protocolo de Neutralidad, para la adhesión de la República Popular China a ese tratado, tenemos una actitud totalmente abierta”, sostuvo.

Durante su despedida, la embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, aseguró que su país ha respetado históricamente la neutralidad del Canal de Panamá y la soberanía panameña sobre la vía interoceánica. También expresó la disposición de China de adherirse al Tratado de… pic.twitter.com/hAFtMTRXrr — La Prensa Panamá (@prensacom) June 2, 2026

La diplomática aseguró que, aun sin formar parte del tratado, Pekín ha respetado históricamente la neutralidad de la vía interoceánica y la soberanía panameña sobre ella.

“Antes de que existiera ese tratado, China siempre ha respetado la neutralidad del canal y la soberanía panameña sobre este canal”, afirmó.

También recordó el respaldo que, según dijo, brindó China a Panamá durante las décadas en que el país reclamaba el control de la ruta acuática.

“En los años 1960, el pueblo chino se unió en una gran causa de solidaridad con el pueblo panameño en su lucha justa por recuperar la soberanía del canal”, manifestó.

Un balance de nueve años de relaciones

La diplomática aprovechó su despedida para destacar el crecimiento del intercambio económico entre ambos países.

De acuerdo con las cifras que presentó, el comercio bilateral pasó de $6.800 millones al inicio de las relaciones diplomáticas a cerca de $13.000 millones en la actualidad.

Además, explicó que las inversiones directas chinas en Panamá aumentaron de $270 millones en 2016 a $1.740 millones en 2024.

Panamá y China establecieron relaciones diplomáticas en junio de 2017 durante el gobierno de Juan Carlos Varela. LP/Archivo

“Durante tan solo nueve años esas relaciones económico-comerciales se han estrechado bastante con cada día que pasa”, explicó.

También recordó que China sigue siendo el principal proveedor de la Zona Libre de Colón y el segundo usuario del Canal de Panamá.

En su despedida, la embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, destacó el crecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países, señalando que el intercambio bilateral llego a casi $13,000 millones en nueve años. Además, afirmó que Panamá es el principal socio comercial de… pic.twitter.com/sCcVhrXULn — La Prensa Panamá (@prensacom) June 2, 2026

Defensa de las empresas chinas

El tema portuario también entró a la agenda de la conferencia de prensa. Las tensiones entre los dos países por este asunto surgieron a raíz de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el contrato de concesión de Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison.

La embajadora reiteró que los intereses de empresas chinas han resultado afectados.

“La parte china ha defendido y seguirá defendiendo los intereses y derechos legítimos y razonables de las empresas chinas”, afirmó.

También cuestionó la forma en que se resolvió la controversia.

“Esos litigios deben resolverse mediante consultas amistosas y no mediante un dictamen judicial, porque si hubiera sido así, ¿dónde estaría el espíritu del contrato?”, expresó.

Detención de buques en puertos chinos

Después del fallo de la Corte, China comenzó a detener embarcaciones con bandera panameña en sus puertos. Se trata de inspecciones administrativas o de seguridad. En promedio, duran de uno a cuatro días, aunque en una oportunidad un buque de la naviera taiwanesa Koo’s Shipping Co., S.A., fue detenido durante 10 días.

Recientemente el canciller Javier Martínez Acha y su homólogo Wang Yi, se reunieron en Nueva York para abordar el tema.

Buque MSC-Francesca de bandera panameña. Tomada de Marine Traffic

La diplomática también reconoció que algunas empresas chinas observan con cautela el panorama actual en Panamá.

“Durante el último tiempo sí hay empresas en China que por la situación todavía no entienden” algunos aspectos del entorno local, comentó cuando se le consultó si actualmente inversiones chinas están en pausa debido al contexto geopolítico actual.

No obstante, destacó las ventajas logísticas, geográficas y financieras del país y manifestó su deseo de que los inversionistas chinos mantengan su interés en Panamá.

Asimismo, pidió condiciones que fortalezcan la confianza empresarial.

Las visas

Xu también respondió otra consulta sobre lo que piensa sobre las restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos a personas vinculadas con China.

Aunque reconoció que cada país define soberanamente su política de visas, aprovechó para marcar diferencias con la postura de Pekín.

“El gobierno chino jamás cancelaría una visa china a un ciudadano panameño simplemente porque han viajado a Estados Unidos o se han llevado bien con Estados Unidos”, afirmó.

La embajadora añadió que espera que los panameños puedan mantener vínculos con ambas potencias.

La diplomática también pidió que Panamá tome sus decisiones sin interferencias externas.

“Que los panameños no sean objetivo de amenazas de otras partes, sobre todo de las fuerzas externas”, manifestó.