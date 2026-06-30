Estos son los narcos y procesados por homicidio que ha defendido la virtual presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Si logra los votos, el palacio Justo Arosemena tendrá al frente a una presidenta que se hizo conocida como abogada de Martinelli y que también puso su toga al servicio de narcotraficantes de alto perfil criminal e investigados por homicidios.

Esta vez, la bancada oficialista no dejó nada al azar. Los diputados del partido Realizando Metas (RM), el colectivo que fundó Ricardo Martinelli en 2021, tejieron alianzas en las últimas semanas para asegurarle la presidencia de la Asamblea Nacional a Shirley Castañedas, diputada del circuito 13-1, Arraiján.

Después que el presidente José Raúl Mulino les diera la bendición, salieron a buscar votos. Según diputados de esa agrupación política, ya tienen 39: tres más de los 36 que necesitan para alcanzar el triunfo.

Shirley Castañedas, diputada de Arraiján y José Raúl Mulino, presidente de la República. Tomada de Instragram

Tendrían de su lado 15 de RM, 12 del Partido Revolucionario Democrático (PRD), 8 de Cambio Democrático (CD) y 4 de la bancada mixta.

Abogada de narcotraficantes

Si los números se mantienen, Castañeda tomará las riendas del Legislativo. Entonces, el palacio Justo Arosemena tendrá al frente a una presidenta que se hizo conocida como abogada de Martinelli y que también puso su toga al servicio de narcotraficantes de alto perfil criminal e investigados por homicidios.

Shirley Castañeda y Luis Eduardo Camacho, diputados de Realizando Metas (RM). LP/Elysée Fernández

En esa lista figura Jorge Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, condenado a 70 meses de prisión por blanqueo de capitales y extraditado a Estados Unidos, donde un jurado lo declaró culpable de conspiración para distribuir cocaína con fines de importación ilegal.

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Jorge Camargo Clarke cuando fue capturado en Costa Rica. LP/Archivo

En el mismo caso, Castañedas también defendió a Carlos Everardo Herrera Chávez, alias Calito Herrera, uno de los procesados en la operación Ley Patriótica.

Otro cliente: Ricaurte Villasanta Restrepo, alias Tercero, vinculado a la banda Calor Calor y capo conocido en Centroamérica. Villasanta fue asesinado en 2021 dentro de la cárcel La Nueva Joya con un prontuario que incluyó condenas por homicidio, delitos de droga y dos fugas, una en Costa Rica y otra en El Renacer.

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En 2013, Shirley Castañedas recurrió a la Corte Suprema de Justicia con un argumento inusual: el expediente de su cliente Villasanta Restrepo, alias Tercero, había desaparecido del Segundo Tribunal Superior de Justicia, y sin ese expediente físico, argumentó, no existía base legal para detenerlo. Con esa teoría interpuso un hábeas corpus preventivo en favor de un hombre al que la justicia buscaba por homicidio doloso y homicidio en grado de tentativa. Un hombre que, para ese entonces, llevaba años prófugo.

Diputada y abogada de Ricardo Martinelli, Shirley Castañeda. LP/Archivo

La Corte no le dio la razón. El pleno destacó que, pese a la pérdida del expediente, existían constancias suficientes: una decisión judicial de 2010 que abrió causa criminal contra Villasanta, un edicto para localizarlo y, sobre todo, un incidente de controversia que la propia Castañedas había presentado años antes contra la orden de detención.

La huella de Castañedas en los registros del Órgano Judicial también la ubican como defensora de Carlos Alexander Fletes, Lizandro González Mosquera y Abdiel Antonio Ortiz Miranda, investigados por homicidio y tentativa de homicidio.