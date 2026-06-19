Gabriel Silva aborda la encrucijada de Vamos: seguir como independiente o convertirse en partido

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Entrevista ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

‘Es imperdonable que, dentro de la coalición Vamos, apoye darle más plata a la Asamblea’, afirma Silva sobre el voto de Zamora y Samaniego a favor de unos traslados de partida, en la Comisión de Presupuesto.

La posible transformación de Vamos en partido político es uno de los temas que internamente debate la coalición.

Gabriel Silva, exdiputado y actual miembro de su junta directiva, afirma que los cambios que se discutieron en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) podrían empujar al movimiento a abandonar la figura independiente con la que irrumpió en la escena política panameña en los comicios de mayo de 2024.

En esta entrevista, Silva también respalda la posibilidad de que la bancada impulse un candidato propio para presidir la Asamblea Nacional a partir del 1 de julio; defiende la suspensión de los diputados Manuel Samaniego y Neftalí Zamora por avalar más presupuesto para el Legislativo, y, a título personal, no descarta una candidatura en las elecciones de 2029.

La reforma electoral y el futuro de Vamos

Silva asegura que la decisión de convertirse o no en partido dependerá de factores internos, pero también de las reglas que finalmente apruebe la Asamblea Nacional.

La CNRE acordó los cambios al Código Electoral, pero la Comisión de Gobierno del Legislativo es la que define que se aprueba y que no, en primer debate.

Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. LP/Elysée Fernández

“Ya hemos visto cómo los partidos políticos se están aliando para limitar las candidaturas independientes en Panamá”, afirma.

Según el exdiputado, las reformas adoptadas por la CNRE buscan reducir el espacio de participación de quienes compiten fuera de las estructuras partidarias tradicionales.

“No quieren que los independientes puedan participar como han estado participando y no quieren que los independientes ganen puestos de elección popular”, advierte.

Gabriel Silva, directivo de la coalición Vamos. LP/ Alexander Arosemena

A su juicio, el rumbo de la reforma electoral obligará a la coalición a definir una estrategia. “O nos mantenemos como independientes o vamos a hacer algún tipo de partido político. No sería lo ideal, pero si es lo que nos fuerzan a hacer, nos va a tocar hacerlo”, sustenta.

Más allá de cinco años

Silva argumenta que el proyecto político de Vamos trasciende el actual período legislativo.

“Vamos no llegó para estar cinco años y ya. Llegó para transformar Panamá”, sentencia.

La decisión, aclara, no recaerá en la directiva ni en figuras visibles como el exdiputado Juan Diego Vásquez. Se discutirá en una asamblea ampliada con candidatos, autoridades electas y voluntarios.

Juan Diego Vásquez, exdiputado independiente y fundador de Vamos. Foto: LP/ Alexander Arosemena

“Yo avecino que en los próximos dos o tres meses quizá vamos a tener esa conversación”, adelanta.

Más firmas para formar un partido

Si la reforma electoral prospera en los términos aprobados por la CNRE, la tarea sería más exigente.

Silva explica que actualmente se requieren cerca de 45 mil firmas de apoyo para constituir un partido político, pero la propuesta que salió de la CNRE elevaría esa cifra a entre 60 mil y 65 mil firmas.

“Va a haber un incremento de por lo menos 20 mil o 25 mil nuevos adherentes que se necesitan para ser un partido político”, relata.

La presidencia de la Asamblea

Con el 1 de julio en el horizonte, fecha en que se vota por una nueva junta directiva, Silva considera que la bancada de Vamos tiene figuras capaces de disputar la presidencia de la Asamblea.

Aunque insiste en que la decisión corresponde exclusivamente a los diputados, deja clara su preferencia. “Mi primera opción siempre sería la coalición y que la ocupe esa silla alguien de la coalición Vamos”.

Roberto Zúñiga y Luis Duke, jefe y subjefe de la bancada Vamos, respectivamente. LP/Elysée Fernández

El exdiputado vincula esa aspiración con una agenda de recortes (de planilla y de presupuesto) y reformas dentro del Legislativo.

“Deberían poder poner una presidencia que transforme la Asamblea, acabe con las planillas innecesarias, acabe con los viáticos, acabe con los alquileres de vehículos”, sustenta.

Silva recuerda que la bancada independiente hasta hace poco fue la más numerosa. Cuado llegó al Palacio Justo Arosemena en julio de 2024, Vamos tenía 19 diputados, pero sumó a Betsarai Richards, quien también logró un escaño por la libre postulación.

Después Richards se marchó. Más adelante lo hicieron Manuel Cheng, Carlos Saldaña y, recientemente, Zamora y Samaniego renunciaron a la organización, poco después de conocer que estaban suspendidos.

Lea aquí: La bancada de Vamos se reduce a 15 diputados y queda empatada con la de RM

La partida de Samaniego y Zamora

Por estos días, el grupo lidia con un episodio polémico. Los diputados Samaniego y Zamora abandonaron la coalición luego de que la directiva informara que habían sido suspendidos y se analizaba su expulsión, por su rol poco activo en la Comisión de Presupuesto.

Silva justifica la medida en que ambos avalaron el traslado de más recursos al Legislativo.

“Dentro de las primeras tres prioridades [de la coalición] está limpiar la Asamblea”, afirma.

Algunos miembros de la bancada Vamos. LP/Archivo

Según explica, la coalición considera incompatible apoyar traslados de partida a una institución que no ha demostrado eficiencia ni transparencia en el manejo de su presupuesto.

“Es imperdonable que, dentro de la coalición Vamos, [alguien] apoye darle más plata a la Asamblea”.

Para Silva, el Legislativo podría operar con una estructura mucho más austera con la mitad de su presupuesto actual o menos. Para 2026, a la Asamblea se le asignaron $98 millones para funcionamiento e inversiones. No obstante, hasta mayo pasado se habían aprobado traslados que elevaban el presupuesto a $141.8 millones.

¿Gabriel Silva en 2029?

Silva evita cerrar la puerta a una eventual candidatura en las elecciones generales de 2029.

“No descarto seguir apoyando la transformación política que Panamá necesita”, responde.

Aunque asegura que no está “obsesionado con un cargo”, admite que podría participar directamente en política electoral o respaldar a otras figuras.

“Quien quita yo también pueda participar directamente”, añade. No dio pistas del cargo al que se postularía.

Por ahora, insiste en que su prioridad sigue siendo impulsar reformas que, según él, permanecen estancadas en la Asamblea. De hecho, él y Vásquez son los mentores de la bancada.

‘Panamá puede ser el mejor país de América’

Al final de la conversación, Silva reivindica una visión optimista sobre el país pese a los problemas de corrupción, pobreza y mala gestión pública.

“Yo sigo pensando que Panamá es un país con enorme potencial”, añade. Su diagnóstico apunta a una brecha entre las ventajas del país y sus resultados sociales. “Tenemos todo para que este país esté volando”, dice.

Vista de los edificios de la Ciudad de Panamá desde La Cresta. Foto: Alexander Arosemena

“No hay razón para que sigamos teniendo lugares en este país donde hay 80% de pobreza” y afirma que seguirá involucrado en la vida pública, desde la política o fuera de ella, con la convicción de que la transformación del país requiere algo más que nuevos liderazgos.