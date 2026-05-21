Idaan envía a Contraloría auditoría sobre millonaria deuda con contratistas de carros cisterna

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Idaan remitió a la Contraloría una auditoría interna sobre las cuentas de carros cisterna acumuladas entre 2013 y 2025.

Los contratos para la distribución de agua a través de camiones cisternas siguen concentrando la atención. El nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Tercero González, anunció a través de su cuenta en X que trasladó a la Contraloría General de la República la auditoría interna elaborada por la propia Oficina de Auditoría Interna de la institución, bajo el título “Revisión Integral de las Cuentas de Vigencia Expirada de Carros Cisterna”, correspondiente al período 2013–2025.

He solicitado a la @ContraloriaPma una revisión integral de la Auditoría, elaborada por la Oficina de Auditoría Interna del IDAAN: "Revisión Integral de las Cuentas de Vigencia Expirada de Carros Cisterna", correspondiente al período 2013 - 2025. — Antonio Tercero González (@Tercero78) May 21, 2026

La solicitud pone el expediente en manos del órgano fiscalizador del Estado para que realice su propia revisión sobre lo que la auditoría interna ya detectó, y que el exdirector Rutilio Villarreal calificó como un problema sin precedentes en la historia reciente de la entidad.

Villareal dejó la institución en marzo pasado. González asumió la dirección de la entidad a finales de abril.

Doce años bajo la lupa

Desde 2013, el Idaan acumula una deuda de al menos $51.8 millones con empresas proveedoras del servicio de distribución de agua mediante carros cisterna, según informó el exdirector del Idaan en su momento.

Sin embargo, no toda esa deuda tiene la misma condición legal. En una oportunidad, Villarreal explicó que de ese monto, $32.8 millones corresponden a contratos que no recibieron el refrendo de la Contraloría, mientras que $18.9 millones cuentan apenas con notas de compromiso otorgadas a contratistas por administraciones anteriores.

Es decir, una porción considerable del dinero que el Idaan reconoce deber no tiene documentos que lo sustenten ante el Estado.

Distribución de agua potable con cisterna en el parque de Macaracas por parte del IDAAN. Provincia de Los Santos, 19 de junio de 2025. Foto: LP / Alexander Arosemena

Un negocio millonario con nombres propios

La distribución de agua a través de carros cisterna se convirtió en un lucrativo negocio para un grupo selecto de empresas. Entre 2025 y 2026, la entidad asignó al menos $12 millones, entre contratos directos y una licitación pública, a proveedores que ya figuraban como recurrentes en los registros de la institución.

Lea aquí: El negocio redondo de los cisternas: el Idaan repartió $12 millones

Algunos de esos contratos tienen vínculos políticos que llaman la atención. Por ejemplo, la entidad adjudicó millonarios contratos a empresas vinculadas a miembros de la Liga Provincial de Béisbol de Coclé, donde coinciden Justo Castañeda, hermano de la diputada oficialista Dana Castañeda, y José Carranza, esposo de la alcaldesa de La Pintada.

Se trata de Multiservicios Polanco, con un contrato de $680 mil, y Multiservicios Nitosa S.A., que acumuló contratos por $625 mil.

Otro caso que levanta señales es el de Relleno, Transporte y Equipo S.A. (Retraneq), cuyo presidente declarado es Antonio Luis Charris González. La empresa obtuvo siete renglones para abastecer comunidades de Panamá Oeste y la región metropolitana, por los que recibirá $1.5 millones.

El apellido Charris cobra peso político porque Antonio Luis es padre de Luis Charris, suplente del diputado Ariel Vallarino, del partido oficialista Realizando Metas

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Los tiempos de Zupri

En 2024, el Idaan comprometió $23.8 millones en 39 contratos con 14 empresas proveedoras. De esa bolsa, una sola empresa, Logística, Distribución y Transporte Zupri S.A., concentró el 37.9% del total, con un contrato que supera los $9 millones.

Zupri está vinculada al exdiputado Edwin Zúñiga.