Juristas coinciden: el principio de especialidad ya no es argumento válido para Martinelli

El 2 de febrero de 2024 fue histórico: la Corte Suprema de Justicia dio a conocer que la Sala Segunda de lo Penal rechazó la admisión de un recurso de casación interpuesto por los abogados de Ricardo Martinelli contra la sentencia de 128 meses de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business.

El fallo de la Corte llegó seis años después de que comenzara la investigación. La sentencia dejó al expresidente de la República sin posibilidad de volver a tomar el control del poder al inhabilitarlo como candidato presidencial para las elecciones del pasado 5 de mayo. En consecuencia, Martinelli se refugió en la embajada de Nicaragua en Panamá, alegando persecución política.

Desde entonces, sus abogados han puesto en marcha sus recurrentes tácticas: presentar recursos aquí y allá para revertir la sentencia. Uno de ellos es la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte, argumentando violación al principio de especialidad, recurso que se encuentra en fase de admisión.

De acuerdo con información obtenida por La Prensa, al proyecto de no admisión de la demanda, elaborado por la magistrada María Eugenia López Arias, quien actúa como ponente, se presentaron observaciones de tres magistrados: Cecilio Cedalise, Olmedo Arrocha y Carlos Vásquez Reyes. Los tres coinciden en que la demanda debe ser admitida.

Reacciones

El tema podría ser debatido por el pleno de la Corte mañana, jueves 3 de octubre. Al respecto, cuatro juristas consultados por este medio opinan al respecto.

Esmeralda Arosemena de Troitiño, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, dice que el principio de especialidad “está agotado”, pues Estados Unidos así lo dejó explícito. “Soy del criterio de que la justicia debe asegurar todas las garantías, pero igualmente la certeza del castigo”, argumentó.

Por su parte, la exprocuradora y exdiputada independiente Ana Matilde Gómez opina que esto “es un absurdo”, pues la propia Corte “se contradice”, toda vez que ya revisó el tema del principio de especialidad. “Esto ya fue revisado por la Corte. Es cosa juzgada constitucional”, añadió.

Mientras que el exmagistrado de la Corte, Harry Díaz aseguró que la demanda presentada por la defensa de Martinelli está siendo utilizada como un recurso dilatorio, ya que el tema del principio de especialidad fue discutido y se determinó que el exmandatario no gozaba de este beneficio.

A su juicio, los abogados de Martinelli debieron aportar elementos nuevos o diferentes a los que ya fueron debatidos.

Díaz recordó que el intercambio de documentos entre la Procuraduría General de la Nación y el Departamento de Estado de Estados Unidos reveló que Martinelli podía ser procesado por cualquier otro delito. Consideró que, por cuestiones de forma, el recurso podría ser admitido, debatido y luego rechazado por improcedente.

En tanto, el exmagistrado de la Corte, Adán Arnulfo Arjona, habló sobre el tratamiento que históricamente la Corte ha dado a demandas de este tipo. Recordó que nuestro sistema es “demasiado liberal” en ese sentido. Desde el punto de vista técnico, explicó que la línea jurisprudencial de la Corte no ha sido uniforme.

“En ocasiones han prevalecido tesis restrictivas sobre la admisibilidad de demandas contra sentencias, pero igualmente existe un número plural de decisiones vistas en una evolución histórica que han admitido y concedido la inconstitucionalidad de actos jurisdiccionales”, añadió.

Agregó que hay otros casos en los que se argumenta que en una demanda de inconstitucionalidad no se discuten los temas de legalidad, sino los de constitucionalidad. “Por ejemplo, si una persona presenta una demanda de inconstitucionalidad alegando que no es culpable porque las pruebas no la incriminan, eso no se puede discutir en una inconstitucionalidad, porque convertiría al pleno de la Corte en un tribunal ordinario”, manifestó.

Por su parte, Martinelli dijo ayer martes en su cuenta de X que está peleando en la Corte para que se le respete “el principio de especialidad” y sustentó que “por motivos políticos” eliminaron su candidatura presidencial, entre otras cosas.

La recusación

El pasado lunes 30 de septiembre, el pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó una recusación presentada por Martinelli contra la presidenta de este órgano del Estado, María Eugenia López, que buscaba separarla de la demanda de inconstitucionalidad.

Martinelli recursó a López, alegando que mantienen una enemistad manifiesta, evidenciada en una gran cantidad de cuestionamientos públicos, entre otras cosas.