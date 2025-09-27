La Asamblea arrastra deudas de luz y alquiler de carros

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La noche del jueves 25 de septiembre, mientras Panamá seguía con atención los premios Juventud que se celebraban en Amador, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional se discutían cuentas pendientes, deudas heredadas y compromisos millonarios.

El presidente del Legislativo, Jorge Herrera, diputado del Partido Panameñista, presentó el presupuesto de 2026: $98 millones. Durante la sesión, varios temas captaron la atención, entre ellos las deudas acumuladas y los compromisos que la administración recibió al asumir el cargo.

Desde el inicio de su exposición, Herrera recordó que asumió la presidencia el 1 de julio pasado y que, por lo tanto, sustentaba un presupuesto heredado. “Recibimos una Asamblea con compromisos y pagos pendientes”, insistió.

Medio millón para alquiler de vehículos

Entre las obligaciones más visibles figuran $500 mil por alquiler de vehículos, $1.5 millones para el pago de energía eléctrica y $671 mil en alquileres de oficina en Veraguas y Chiriquí.

“Aquí se dejó de pagar la luz por bastante tiempo y gracias a Dios no la cortaron. Las deudas que se han encontrado han sido demasiadas”, señaló Herrera. Actualmente, se deben tres meses de este servicio, explicó.

Zuly López, jefa del Departamento de Presupuesto de la Asamblea, explicó que el costo de alquileres se elevó debido a la ampliación de las oficinas de Participación Ciudadana en Chiriquí y Veraguas.

“Eso representó el incremento de alquileres. También se alquilaban vehículos en cantidades un poco elevadas”, afirmó. López añadió que esta administración acabó con esa práctica. Es decir, ya no se alquilan carros.

La diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, preguntó quiénes usaron los carros alquilados. Herrera respondió: “Recibí la deuda ¿quiénes manejaron…no tengo idea? Mi compromiso es velar que las cosas se hagan bien a partir del 1 de julio”.

La diputada también consultó sobre quiénes tenían tarjetas de combustible, y Ricardo Domínguez, director general de Administración y Finanzas, indicó que las usaban quienes conducían los carros alquilados. No suministraron nombres.

Privilegios

De acuerdo con documentación de la propia Asamblea, el Legislativo alquilaba vehículos para la directiva y otros. En 2022, La Prensa publicó que entre las compras de esa institución en aquellos tiempos, figuraban 10 órdenes de alquiler de vehículos (buses, camionetas 4x4 y pickups) por $117.904,89, mientras que $20.236,65 se usaron para pagar tarjetas Panapass de los vehículos alquilados. En ese momento, el presidente de la Asamblea era Crispiano Adames, del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

La remodelación

Durante la sesión, también consultaron por el costo de la remodelación de la parte frontal del Palacio Justo Arosemena. Domínguez explicó que se trató de un contrato heredado de la administración pasada. La obra tiene un costo de $345 mil y la empresa a cargo es Innovación Arquitectónica S.A.

El tema de las oficinas VIP que ocupan algunos diputados, entre ellos Benicio Robison y Raúl Pineda, del PRD, también surgió en la agenda. Herrera se limitó a decir que “heredamos esto”. “Este es un sistema que viene de hace un par de años. Esos diputados tienen su oficina respectiva, algunos tenían varias y ya han ido cediéndolas (...)”, agregó.

La diputada Prado recordó que hay comisiones sin oficinas. Recomendó recuperar estos espacios y pidió igualdad de condiciones para todos los diputados.

¿Cómo afrontará Herrera estas obligaciones sin comprometer otros rubros? ¿Habrá ajustes en las partidas de inversión o gasto corriente?