Magistrados disponen de 100 galones de gasolina gratis al mes, mientras sube el precio del combustible

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Cada uno de estos funcionarios de la Corte Suprema, que antes tenían un salario de 7 mil dólares, y ahora de 14 mil dólares, puede decidir si hace uso o no de este beneficio.

Miles de panameños se han visto obligados a ajustar su presupuesto mensual para afrontar el alza en el precio del combustible. Sin embargo, un grupo de funcionarios con salarios no menores a 7 mil dólares mensuales recibe, además, combustible gratis pagado con los impuestos de esos mismos ciudadanos.

El Código Judicial de la República de Panamá establece, en su artículo 64, que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los tribunales superiores de justicia y del Tribunal de Trabajo “tendrán derecho a recibir del Estado cien galones de gasolina mensuales”, los cuales podrán ser utilizados en vehículos que, además, pueden adquirir sin el pago de impuestos.

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Cada uno de estos funcionarios puede decidir si hace uso o no de este beneficio.

De acuerdo con el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Edgardo Molino Mola, el proceso requiere —o al menos así era durante su gestión— que el magistrado asista a una determinada estación de gasolina (donde llena el tanque de su automóvil). El original de la factura que se genera en esa transacción queda en la estación y el comprador se lleva una copia. El departamento de auditoría de cada institución lleva un control de los gastos.

“Yo lo usaba de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa, pero había otros magistrados que incluso iban al interior con ese combustible”, manifestó Molino Mola.

Todo esto ocurre mientras, desde hace mes y medio, el precio de las gasolinas en Panamá comenzó a aumentar de forma sostenida, como resultado de variaciones en el precio del barril de petróleo en el mercado internacional, asociadas a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Panamá depende en su totalidad de los combustibles importados, por lo que este conflicto internacional ha impactado directamente el bolsillo de los consumidores que, a partir del 6 de marzo, cuando tuvo lugar el primer incremento, han visto elevarse el precio por litro en cuatro ocasiones, la última de ellas este viernes 17 de abril.

Si antes del 28 de febrero, cuando estalló la guerra en Irán, llenar el tanque de un vehículo sedan en Panamá costaba alrededor de 20 dólares, ahora ese monto puede superar los 35 dólares y alcanzar, incluso, los 50 dólares.

En medio de esta situación, que agrava unas finanzas públicas presionadas por la deuda y niveles de ingresos aún por debajo de lo necesario, el gobierno del presidente José Raúl Mulino , a través del Ministerio de Economía y Finanzas emitió una circular dirigida a los tres órganos del Estado, entidades descentralizadas, empresas públicas y organismos autónomos, en la que estableció lineamientos para la racionalización del gasto público.

La instrucción, emanada del Ejecutivo el 31 de marzo, establece entre los principales lineamientos la racionalización del consumo de combustible a lo “estrictamente” presupuestado para 2026, “prohibiendo aumentos en esta partida mediante traslados presupuestarios”, según lo que reportó el MEF.

La Prensa llamó al ministro Felipe Chapman, titular de la cartera de Economía, y al Órgano Judicial; las llamadas fueron infructuosas.

El gobierno aprobó un subsidio al combustible con el propósito de mitigar el impacto para los transportistas y así evitar un aumento en el costo de los pasajes. La medida empezó a regir este 15 de abril.

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Esta medida, que implica la estabilización temporal del precio del combustible, cubre la diferencia o alza en el costo de la gasolina de 91 octanos, así como del diésel, y beneficiará en su primera fase a unos 45 mil transportistas del sector selectivo y colectivo.