MiCultura defiende legalidad de transferencias a Aguadulce y La Pintada, pero evita responder por qué solo esos municipios recibieron fondos

El Ministerio de Cultura (MiCultura) reaccionó a las críticas por las partidas asignadas a los municipios de Aguadulce y La Pintada en 2024 para un topón navideño, y fiestas de fin de año. En un comunicado divulgado este sábado 6 de diciembre la institución a cargo de Maruja Herrera, aseguró que no existe irregularidad, discrecionalidad ni uso político de los recursos. Añadió que las transferencias se amparan en la Ley 90 de 2019, que crea MiCultura, y en la Ley 175 de 2020, que respalda el financiamiento de expresiones culturales y festividades tradicionales en todo el país.

En vallas navideñas sobresalía el nombre de Dana Castañeda. Foto: Cortesía

La entidad afirma que las críticas no tienen “sustento técnico ni jurídico” y afirmó que las asignaciones cumplen procedimientos institucionales y cuentan con documentación pública y auditable. Según la institución, los fondos responden a un mandato legal para promover cultura en comunidades y municipios. “Quien afirme que estas transferencias son indebidas desconoce la ley”, advirtió el comunicado.

Maruja Herrera, ministra de cultura.

La institución también agregó que las transferencias para actividades culturales son legales y forman parte de sus funciones, alega además que existen convenios con la Asociación de Municipios de Panamá y la Asociación de Alcaldes de Panamá, así como procesos de capacitación a funcionarios.

El boletín de prensa añadió que más de 50 proyectos culturales municipales están en marcha, con 18 seleccionados para ejecución en 2026 y que las actividades culturales deben llegar a todo el territorio porque “la cultura es un derecho de todos”.

Navidad 2024 en La Pintada. Foto: Cortesía

…y lo que no contestó

Sin embargo, la institución no especificó por qué destinó fondos únicamente a Aguadulce y La Pintada, cuando Panamá tiene 82 municipios. Tampoco explicó cuántos municipios solicitaron recursos, cuántos fueron rechazados ni bajo qué criterios técnicos priorizó esos dos distritos para eventos festivos, pese a que la ley exige promover cultura en todo el territorio y no solo en zonas seleccionadas.

El comunicado habló de criterios verificables, pero no detalló cuáles aplicaron para autorizar las partidas reveladas. Tampoco respondió a las preguntas planteadas por el exdiputado Juan Diego Vásquez y el diputado Luis Duke, de la coalición Vamos, sobre la base legal específica para financiar topón, desfiles y celebraciones navideñas, actividades tradicionalmente organizadas con fondos locales.

Ministra @MarujaHerrera8 ¿Nos puede explicar y aclarar a todos los panameños qué facultad legal le autoriza a enviar fondos a municipios para cubrir gastos de topones, fiestas de Navidad, decoración de plazas y parques, logística y seguridad?

— Luis "Lucho" Duke (@LuchoDuke) December 5, 2025

La institución afirmó que no se trata de decisiones políticas, pero no mencionó que Aguadulce está gobernado por Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional, y La Pintada por Ina Rodríguez, sobrina de Dana Castañeda, expresidenta de ese poder del Estado. Tampoco abordó el reclamo público de Vásquez, quien señaló que la asignación no parece técnica sino política, ni las preguntas de Duke sobre por qué algunos municipios recibieron apoyo y otros no.

En La Pintada, la decoración navideña incluía vallas públicas con el nombre de Dana Castañeda.

Vacíos

MiCultura aseguró transparencia y rigor institucional, pero no publicó las resoluciones, convenios específicos ni los informes de evaluación que sustentan la decisión, documentos que podrían confirmar objetivamente los criterios utilizados. El comunicado tampoco indica si otros municipios pidieron recursos para eventos navideños y quedaron sin respuesta.