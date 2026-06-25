Mulino propone una cumbre regional contra el narcotráfico y el crimen organizado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El mandatario propuso una alianza regional contra el narcotráfico y exigió acciones concretas ante las crisis en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia.

El presidente José Raúl Mulino propuso este jueves 25 de junio la celebración de una reunión de alto nivel entre países democráticos para coordinar acciones concretas contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, tras advertir que estas estructuras representan una de las principales amenazas para la estabilidad de las democracias en la región.

La propuesta fue planteada durante la inauguración del Foro de la Comunidad de las Democracias, que se celebra en Panamá tras la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en medio del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

“Desde la presidencia pro témpore de esta Comunidad de Democracias, Panamá convoca a organizar una reunión de alto nivel sobre seguridad, crimen organizado internacional y narcotráfico. No una reunión más de diagnóstico, una reunión de acción con compromisos verificables y mecanismos de cooperación que sean operativos entre nuestras agencias de seguridad”, afirmó el presidente ante representantes de los países que forman parte del foro.

Inauguración del Foro de la Comunidad de las Democracias. LP/Alexander Arosemena.

Mulino reiteró que el narcotráfico no solo constituye un problema de seguridad pública, sino que también erosiona las instituciones democráticas al infiltrarse en las estructuras del Estado.

“Que el narcotráfico financia la erosión de la democracia en nuestra región es un hecho. Y que la comunidad internacional aún no ha respondido a esa amenaza de manera organizada y efectiva también es otro hecho”, manifestó.

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Cuatro pruebas para la democracia en la región

El mandatario también advirtió que la Comunidad de las Democracias debe demostrar su capacidad de actuar frente a situaciones concretas en América Latina y señaló cuatro casos que, a su juicio, ponen a prueba el compromiso de los países miembros con la defensa de los valores democráticos.

Mencionó el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, la ausencia de elecciones libres en Cuba, la necesidad de impulsar una transición democrática en Venezuela y la situación en Bolivia, donde afirmó que el gobierno democrático enfrenta una ofensiva de desestabilización impulsada por sectores radicales y por el crimen organizado.

Inauguración del Foro de la Comunidad de las Democracias. LP/Alexander Arosemena

Sobre Venezuela, además, pidió que la comunidad democrática “levante la voz con más fuerza” en favor de una transición democrática y de elecciones libres y verificables.

Respecto a Bolivia, expresó la solidaridad de Panamá con el gobierno de ese país e instó a la comunidad internacional a respaldar activamente sus instituciones democráticas.

“Estos cuatro casos no son abstracciones geopolíticas. Son pueblos concretos, ciudadanos reales, que nos miran y nos preguntan si los vamos a ayudar o solo vamos a hablar de ellos”, afirmó.

Inauguración del Foro de la Comunidad de las Democracias. LP/Alexander Arosemena

Críticas a los foros multilaterales

Mulino también cuestionó la efectividad de los organismos y foros multilaterales cuando sus decisiones no se traducen en acciones concretas.

“Llevamos décadas produciendo declaraciones y aprobando resoluciones”, concluyói. Más adelante, insistió en que la región necesita “más demócratas de acción y menos demócratas de salón refrigerado”.

El presidente aseguró que Panamá ejercerá la presidencia pro témpore de la Comunidad de las Democracias con un enfoque práctico y orientado a resultados.

“Queremos que al final de este año podamos mirar atrás y decir que hicimos algo concreto por la democracia”, manifestó.

¿Qué es la Comunidad de las Democracias?

La Comunidad de las Democracias es una coalición internacional creada en 2000 para promover la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. Panamá ejerce en 2026 la presidencia pro témpore de la organización, integrada por más de un centenar de países y liderada por un Consejo de Gobierno conformado por nueve Estados de América, Europa, África y Asia.

Inauguración del Foro de la Comunidad de las Democracias. LP/Alexander Arosemena

Hasta el momento, Mulino no precisó una fecha para la reunión propuesta ni los países que serían convocados, aunque dejó claro que el objetivo es avanzar hacia compromisos verificables y mecanismos permanentes de cooperación frente a las redes criminales que operan a nivel transnacional.