    Mulino rechaza críticas, las tacha de ‘hipocresía’ y reitera que ‘no querían que su candidatura fuera viable’

    Mario De Gracia
    El presidente José Raúl Mulino firma el libro de visitantes destacados en Costa Rica, lugar donde reveló su comentario a los magistrados del TE. Cortesía.

    Ante las críticas de actores políticos y ciudadanos por la revelación de un comentario dirigido a magistrados del Tribunal Electoral (TE) —en el que advirtió que prendería el país si no lo dejaban participar en las elecciones generales de 2024—, el presidente de la República, José Raúl Mulino, reaccionó este sábado 22 de noviembre y calificó de “hipocresía” y “oportunismo” las respuestas que generó su declaración.

    Temprano por la mañana, Mulino escribió en la red social X —antiguo Twitter— que había pensado mucho en reaccionar. Lo hizo antes de apuntar: “los que hoy se rasgan las vestiduras, editorializan y hablan de amenazas al TE son los mismos que directa o indirectamente no querían que mi candidatura fuera viable”.

    La revelación de su conversación con magistrados del TE la hizo el pasado viernes 21 de noviembre, durante una visita oficial a su homólogo de Costa Rica, Rodrigo Chaves.

    Sobre este tema, Mulino volvió a enfatizar en su publicación de X que tuvo que defender su candidatura contra un “sistema montado y poderoso que no descansa aún”. No reveló quiénes están detrás de ese presunto sistema.

    Mulino también rememoró otra visita a San José que hizo meses antes de las elecciones panameñas, cuando aún era candidato, y según dijo, estaba “en un estado de gran duda”. Aprovechó para agradecer al presidente Chaves por recibirlo en ese momento.

    Tras la inhabilitación del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, para ser candidato presidencial en los comicios de 2024, quedó en firme su compañera de fórmula y esposa, Marta Linares, al ser candidata a la vicepresidencia. Pero posteriormente, Linares renunció, y quedó José Raúl Mulino como candidato a vicepresidente.

    El TE luego tuvo que decidir si, con la inhabilitación de Martinelli, quedaría en firme la candidatura de Mulino a la presidencia.

    Costa Rica celebrará elecciones generales en febrero de 2026.

    ¿A quién reacciona Mulino?

    Sobre las declaraciones del presidente han reaccionado múltiples actores. Desde exadversarios en los comicios del 2024 hasta actuales autoridades electas.

    El expresidente de la República y también excandidato presidencial, Martín Torrijos, calificó de “graves” las declaraciones de Mulino en San José.

    “Ya se conocía de los pactos de impunidad, y ahora admite que también llegó al poder mediante amenazas y presiones al Tribunal Electoral”, apuntó Torrijos en X.

    El rechazo a las críticas que hizo el presidente Mulino trajo consigo otras más.

    Tras el último comentario del presidente en X, el diputado Ernesto Cedeño lo tachó de estar “fuera de lugar”.

    “(...) Su amenaza proclamada es inaceptable y contraria al derecho y la paz social. Reflexione”, dijo Cedeño también en X.

    El diputado Luis Duke, de la coalición Vamos, también reaccionó a la publicación del presidente.

    “El presidente carece de humildad para reconocer sus fallas, y lo peor de todo es que todos los que lo rodean se las aplauden (...)”, apuntó Duke en una publicación.

    Hasta el cierre de la edición de esta nota, el Tribunal Electoral no se ha pronunciado respecto a las declaraciones del presidente Mulino en Costa Rica.

    Dos de los tres magistrados en ejercicio estuvieron durante el proceso electoral previo a las elecciones del 2024, ellos son: Alfredo Juncá y Luis Guerra.

