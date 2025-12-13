Partido Popular elige a su nueva directiva tras sacudón con la Operación Nodriza

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Partido Popular realiza este sábado 13 de diciembre un Congreso Nacional Ordinario para escoger a los nuevos miembros de su directiva por los próximos cinco años.

Hasta hace unas 24 horas, la elección estaba en entredicho. El Tribunal Electoral (TE) terminó confirmando el evento la tarde del viernes, producto de una intención de suspender las elecciones de parte del presidente del colectivo, Daniel Brea —quien busca su reelección—, según informaron fuentes de ese ente.

Son cinco personas que buscan ocupar el cargo de presidente del colectivo —incluyendo a Brea—. Sus copartidarios y también aspirantes a la presidencia se oponían a una eventual suspensión que no terminó efectuándose.

Presuntamente, la intención de Brea de suspender los comicios era temporal mientras se aclaraba la situación de algunos candidatos a cargos de elección en la directiva que son familiares de César Caicedo, padre de la joven Dayra Caicedo —secuestrada y aparecida en el primer semestre del año— y aprehendido durante la Operación Nodriza de los estamentos de seguridad pública.

En la lista de candidatos publicada por el TE aparecen postulados José César Caicedo a la vicepresidencia del partido y Eric Jiménez Caicedo a la tercera subsecretaría, hijo y sobrino de César Caicedo, respectivamente.

José César Caicedo y Erick Jiménez Caicedo. este sábado 13 de diciembre en el Congreso Nacional Ordinario del Partido Popular. LP/Isaac Ortega.

En una entrevista con Noticias 180 minutos el pasado 5 de diciembre, Brea pidió mantener la presunción de inocencia y recordó que los familiares de César Caicedo no fueron aprehendidos y mantienen fuero electoral.

Las elecciones internas se llevan a cabo en el Hotel El Panamá este sábado y se espera culminen a las 12:00 mediodía para dar paso a la labor de la junta de escrutinio y determinar los ganadores.

Elecciones internas del Partido Popular.

La lista de candidatos a la presidencia del colectivo incluye a Zulphy Santamaría, exministra de Trabajo entre 2018 y 2019; Cirilo Salas Lemos, diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y actual secretario general del partido; Ismael Lezcano y Richard Kilborn Pezet.

Miembros de 'la estrella verde' -como se conoce al colectivo- participan de las elecciones este sábado 13 de diciembre de 2025. LP/Isaac Ortega.

¿Sobrevive ‘la estrella verde’?

Con la desaparición del otrora Partido Demócrata Cristiano en 2001, el Partido Popular —conocido también como ‘la estrella verde’— heredó su historia. Tuvo un sorpresivo repunte en sus votos y membresía en la Elección General de 2024, cuando respaldó al candidato presidencial Martín Torrijos y logró la alcaldía de la Ciudad de Panamá con Mayer Mizrachi.

Cierre de campaña de Martín Torrijos en 2024, colorizada con la paleta del Partido Popular. Archivo.

Torrijos fue el tercer candidato más votado en la elección presidencial, con el 16% de los votos a su favor. Solo fue superado por Ricardo Lombana, con 25.6% de los votos y el ahora presidente de la República, José Raúl Mulino, que obtuvo el 34.2% de los votos.

El Partido Popular tiene 21,305 miembros de los que 552 están habilitados para votar en el Congreso Ordinario del sábado.

La directiva que resulte electa tendría la oportunidad de dirigir el partido a las elecciones generales del año 2029.