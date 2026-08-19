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    Asamblea Nacional

    Proyecto que revive el ITBI se discutirá junto al que grava compras en Amazon, Temu y Netflix

    La Comisión de Economía y Finanzas suspendió el debate del proyecto que revive el ITBI y lo discutirá junto al que crea un impuesto de 7% a compras en Amazon, Temu, Netflix y otras plataformas.

    Eliana Morales Gil
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    La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional suspendió la discusión en primer debate del proyecto de ley 661, que revive la exoneración del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para la compra de viviendas nuevas de hasta $120 mil.

    +info

    Panamá espera recaudar $100 millones con Itbms de 7% a compras en Amazon, Temu y Netflix y otras plataformasAirbnb y las compras en línea (Amazon y Temu) tendrán que pagar 7% de ITBMS; Chapman

    De acuerdo con lo explicado por el diputado Víctor Castillo, presidente de esta comisión, la propuesta debe ser analizada en paralelo con la iniciativa que impulsa el Ejecutivo para cobrar un 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) a las compras en línea que ingresen al país.

    Proyecto que revive el ITBI se discutirá junto al que grava compras en Amazon, Temu y Netflix
    Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea. Foto: Captura de pantalla

    “Consideramos que el proyecto que fue aprobado en el gabinete debe ser estudiado y aprobado en conjunto o de manera paralela para que este proyecto (661) tenga esa renta sustitutiva que es lo que los panameños y gran parte de la población está pidiendo”, explicó Castillo la tarde de este miércoles 19 de agosto, minutos después de que sus colegas votaran a favor de pausar la propuesta.

    La propia exposición de motivos del proyecto 661 dice que las dos iniciativas son complementarias y argumenta que, en conjunto, permiten conciliar la promoción del acceso a la vivienda con la responsabilidad fiscal y el equilibrio presupuestario.

    Según el documento, mientras el proyecto 661 busca facilitar el acceso a la vivienda mediante una exención focalizada y progresiva del ITBI, la iniciativa sobre la economía digital ampliaría la base gravable del ITBMS para fortalecer los ingresos tributarios del Estado.

    Los invitados

    Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas (MEF), y su equipo se encontraban en la primera fila de los asientos del salón Carlos Titi Alvarado, donde sesionaba la comisión.

    En el recinto también se encontraban dirigentes de gremios vinculados a la construcción.

    Proyecto que revive el ITBI se discutirá junto al que grava compras en Amazon, Temu y Netflix
    El ministro Felipe Chapman asistió a la Comisión de Finanzas. Cortesía

    Al momento de informar a la población sobre el tema, Chapman explicó que los nuevos ingresos producto del impuesto a las compras digitales servirían como renta sustituta por los recursos que el Estado dejaría de percibir con los cambios al ITBI.

    La medida alcanzaría a plataformas como Amazon, Temu o Shein, entre otras.

    Proyecto que revive el ITBI se discutirá junto al que grava compras en Amazon, Temu y Netflix
    Diputados Víctor Castillo, presidente de la Comisión de Economía y Raúl Pineda, secretario de la comisión. Foto: Captura de pantalla

    Norberto Delgado, presidente del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda), advirtió sobre la falta de claridad respecto a la renta sustitutiva del proyecto 661.

    “No tiene renta sustitutiva… hay que ver cuál era la proyección que se iba a percibir en el presupuesto. No aparece segregado en el presupuesto (casas nuevas vs de segunda venta). Habrá que ver cuál es la mecánica que van a usar”, manifestó a La Prensa.

    Las dudas de Pérez Barboni

    En la misma línea, el diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (Moca), cuestionó que los ingresos que genere el impuesto a las compras digitales puedan considerarse una renta sustitutiva segura para el proyecto 661.

    Pérez Barboni advirtió que todavía no está claro cuánto recaudaría el impuesto de 7% a las plataformas digitales.

    Proyecto que revive el ITBI se discutirá junto al que grava compras en Amazon, Temu y Netflix
    José Pérez Barboni, diputado del Movimiento Otro Camino. LP/Elysée Fernández

    “Cuánta plata representa lo que según sus cálculos daría ponerle 7% o gravar a lo que es el mercado digital, porque eso no lo tenemos claro. Nada más él dijo que se va a gravar X mercado, pero no ha dado una cifra exacta”, añadió.

    El diputado también puso en duda que la nueva carga tributaria genere los ingresos proyectados, al considerar que un impuesto puede reducir el consumo en el mercado al que se aplica.

    “Decir que de ahí va a salir la plata o los $100 millones que está perdiendo por el ITBI (...) es meramente especulativo”, afirmó Pérez Barboni.

    A su juicio, el impuesto podría terminar afectando las compras en plataformas como Amazon, Temu y Shein, precisamente porque los consumidores podrían reducir sus compras ante el aumento del costo.

    El tema generó una lluvía de críticas en el pleno de la Asamblea.

    Más temprano, Chapman dijo que el Gobierno aspira a recaudar $100 millones con la aplicación del ITBMS de 7% a las compras y servicios contratados a través de plataformas digitales.

    La historia de una vieja medida

    Durante más de cinco décadas el ITBI no se había cobrado, pero su vigencia fiscal llegó a su fin el 31 de diciembre de 2025. A partir de enero de 2026, bajo el régimen de la nueva ley de interés preferencial, este gravamen comenzó a aplicarse a desarrolladores y promotores del sector vivienda.

    El sector inmobiliario y de la constructor de Panamá se quejó. Sus voceros advirtieron que la imposición de este gravamen del 2% podría encarecer las viviendas, ya que los promotores podrían trasladar el costo a los compradores finales, impactando el precio de venta.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

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