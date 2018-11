Más voces de rechazo contra supuesto mal manejo de fondos de Pandeportes

"La democracia panameña corre grave peligro. Está siendo destruida por quienes están llamados a protegerla y defenderla".

Esta fue la reacción de la abogada Lina Vega Abad, quien ocupa la presidencia de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, en torno a la investigación de La Prensa que reveló irregularidades en el aporte de fondos públicos que transfirió el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) a personas naturales y jurídicas, ligas deportivas provinciales, federaciones y organizaciones deportivas entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de mayo de 2017.

Según la investigación, entre los beneficiados figuran: Benicio Robinson, diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Jair Peralta, ligado al diputado panameñista Adolfo Valderrama; Javier Ortega, del PRD; Miguel Salas, del Partido Panameñista; y Franz Wever, secretario general de la Asamblea Nacional, entre otros.

Para Vega Abad "es urgente que haya rendimiento de cuentas de todos los protagonistas de este nuevo escándalo". El descaro y la impunidad que estamos viendo es "insostenible", afirmó.

El abogado Miguel Antonio Bernal también repudió las revelaciones hechas por La Prensa. "Hay que exigir a las autoridades –que son más proclives a la impunidad– que actúen para que se rindan cuentas”, expresó el catedrático.

A su vez, llamó a obligar a las autoridades a que se busquen los mecanismos de control, “sin excepción”, para que estos hechos no sigan repitiéndose. “Hay que ponerle un alto a todos estos desmanes”, agregó.

Bernal asimismo se mostró en contra de la propuesta que se analiza en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, que elevaría a Pandeportes a la categoría de autoridad. “Ya no más autoridades, lo que se debe hacer es nombrar a gente transparente y que de verdad rinda cuentas”, aseveró.

El proyecto 219, que convertiría a Pandeportes en la Autoridad Nacional del Deporte, pretende reestructurar la organización de la entidad, regular el funcionamiento de las federaciones deportivas e incrementar la participación en el deporte de la sociedad civil y del sector privado.

Por su parte, Camilo Amado, quien preside el Comité Olímpico de Panamá, insistió este jueves en que todas las organizaciones deportivas y federaciones deben rendir cuentas de cómo utilizan sus fondos. “Somos organizaciones sin fines de lucro y a la vez recibimos fondos públicos, por lo que es importante que se rinda cuenta ya que se trata de dinero de todos los panameños”, afirmó.

REACCIÓN DEL DIPUTADO JAVIER ORTEGA

“No me he robado nada, no me he cogido nada, no hemos despilfarrado ni un centavo”. De esta forma reaccionó el diputado Javier Ortega, quien también preside la Federación Panamaña de Voleibol, luego de que La Prensa, en una nueva entrega de la Unidad de Investigación, publicara que dicha federación se niega a rendir cuentas de los fondos que recibe de Pandeportes.

Ortega dijo que está a favor de una auditoría y “pido que sea rápida” (ver video que acompaña esta nota).

El perredista agregó que todos los señalamientos en su contra provienen de “enemigos” que buscan dirigir a la federación. “Ellos están mintiendo, tengo cómo demostrarlo”, expresó Ortega en declaraciones a Radio Panamá.

1. Porque son diputados. 2. Porque el resto son amigos de alguien. 3. Porque utilizaran lo de falta de auditoría para no hacer nada. — Ramon R. Arias (@rrarias) 8 de noviembre de 2018

Por su parte, el director de Pandeportes, Mario Pérez, reiteró que la entidad tiene la puertas abiertas para que el contralor ejecute la auditoría. Además de la Contraloría General de la República, el Ministerio Público anunció que la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación a raíz de las anomalías denunciadas por La Prensa.

(Con datos de Alexander Da Silva)