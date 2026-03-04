San Miguelito registra 18 homicidios en lo que va del año

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Han ocurrido 18 homicidios en el distrito de San Miguelito en lo que va del año.

Así lo dio a conocer el subcomisionado de la Policía Nacional, Javier Batista, durante su intervención en el Consejo Municipal del distrito, celebrado el pasado 3 de marzo.

La mayoría de los homicidios registrados están relacionados con el crimen organizado y las pandillas, indicó Batista, nuevo jefe de esta zona policial. Por estos hechos ya hay 10 personas aprehendidas.

Javier Batista, nuevo jefe de la zona policial de San Miguelito. Captura de pantalla.

El funcionario señaló que 10 de estos crímenes ocurrieron en enero, lo que representa un aumento del 25% en comparación con el mismo mes de 2025, cuando se registraron ocho casos. Esta cifra posiciona al distrito como el segundo con el índice más alto del país.

Durante su intervención, Batista presentó informes y explicó que, para hacer frente a esta ola de violencia, la Policía Nacional ha incrementado los retenes y allanamientos.

Asimismo, solicitó a la Alcaldía colaboración mediante la organización de actividades de integración ciudadana, con el objetivo de alejar a niños y jóvenes de la delincuencia, una estrategia que —según afirmó— dio resultados en Colón, provincia donde laboraba antes de ser trasladado a San Miguelito.

Por su parte, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, señaló que la posesión ilícita de armas, los disparos al aire y la actividad de pandillas son los principales delitos que deben ser atendidos con prioridad en el distrito.

Añadió que ha sostenido conversaciones con distintas entidades y autoridades del país, incluido el presidente de la República, José Raúl Mulino, a quienes les ha manifestado que, a su juicio, para reducir los índices de criminalidad en Panamá se debe comenzar por San Miguelito.

Hernández también pidió al subcomisionado Batista mantener un monitoreo constante en los barrios, ya que —según expresó— “su gente no está viviendo, está sobreviviendo”.

Fue enfática al señalar que, si hay un lugar donde no pueden faltar unidades policiales ni patrullas, es San Miguelito.

La alcaldesa pidió presencia policial y expresó que para disminuir los índices de violencia en el país hay que empezar por San Miguelito. Captura de pantalla.

En la misma línea, Juan Barsallo, representante del corregimiento Mateo Iturralde, solicitó mayor presencia policial durante las mañanas, ya que padres de familia del sector han manifestado sentir temor al salir a la calle a esas horas para llevar a sus hijos a la escuela.

De acuerdo con cifras oficiales, los dos primeros meses de 2025 cerraron con un total de 14 homicidios. La cifra actual, 18 casos, representa un aumento del 28.6%.

El año pasado cerró con un total de 100 homicidios en el distrito de San Miguelito, lo que representó el 17% del total registrado en el país y constituyó la tercera cifra más alta, solo superada por el distrito capital, con 257 casos, y Colón, donde ocurrieron 121.