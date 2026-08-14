‘Tenemos más tropas aquí de las que hemos tenido en mucho tiempo’: Hegseth

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ante la pregunta de si EU reabriría bases militares en Panamá, Pete Hegseth habló de fuerzas rotativas y ‘opciones mutuamente beneficiosas’.

¿Considera Estados Unidos (EU), a largo plazo, reabrir bases militares en Panamá? Esta fue una de las preguntas que un periodista estadounidense le formuló al secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, durante su visita a Panamá.

“Trabajamos en asociación con Panamá en este momento, con fuerzas rotativas y en conversaciones constantes sobre lo que los beneficia a ellos y nos beneficia a nosotros. Creo que vemos muchas opciones mutuamente beneficiosas”, respondió el hombre fuerte del Pentágono el miércoles 12 de agosto durante su visita al curso de entrenamiento de operaciones en la selva, en la antigua base Sherman, en Colón.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos entrena en suelo panameño. Tomado de @DOWResponse en X

Estados Unidos devolvió esa base a Panamá en 1999, junto con el resto de las instalaciones militares, como consecuencia de los tratados Torrijos-Carter.

Actualmente opera en esa zona, bajo la figura de fuerzas rotativas que ampara el memorando de entendimiento que Panamá y EU países firmaron en abril de 2025, durante la primera visita de Hegseth al país.

“Tenemos más tropas aquí, en asociación con Panamá, de las que hemos tenido en mucho tiempo”, manifestó el secretario. Y añadió: “Tenemos un nuevo memorando de entendimiento con Panamá. Nuestra asociación aquí en Fort Sherman y en la escuela de selva se ha expandido”, manifestó.

Canal de Panamá: ‘Es una pieza clave del terreno’

Sobre el Canal, Hegseth dijo que “el presidente Trump ha sido claro”. “Estados Unidos construyó ese Canal, lo aseguró con la sangre y el sudor de muchos estadounidenses. Es una pieza clave del terreno”, afirmó.

“Vamos a defenderlo, a asegurarnos de que ningún otro país pueda jamás ponerlo en riesgo”, añadió.

Pete Hegseth junto al embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, durante las actividades de PANAMAX 2026.

También le consultaron sobre si Estados Unidos avanza en “recuperar el control” de la vía. Hegseth habló de defensa conjunta y de socios: “País por país, está claro que Estados Unidos es el socio preferido”, afirmó.

Sobre el ejercicio Panamax, que concluyó este jueves con un simulacro en la bahía de Panamá, manifestó: “Estamos haciendo el ejercicio más grande en dos décadas aquí en Panamá. Panamax es un ejercicio estratégico para defender el Canal de Panamá”.

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Según el secretario, las maniobras prácticas sobre el terreno no ocurrían en el istmo desde hace 14 años, tema que también ha recalcado el embajador Kevin Marino Cabrera.

Ejercicios militares Panamax 2026. LP/Gabriel Rodríguez

Carteles, Colombia y una advertencia a Cuba

Hegseth también habló como jefe de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, el bloque que sumó a Colombia como miembro número 19. El país sudamericano, dijo, se ofreció como sede o centro de operaciones de la alianza.

A los narcotraficantes los comparó con “el ISIS y al-Qaeda del hemisferio occidental” y dio a conocer el lema de la coalición sin rodeos: “Hacemos cosas malas a la gente mala”. Esta frase ya la había estrenado en la clausura del Foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles que se celebró en el hotel Hilton.

Fuerzas de Panamá, Estados Unidos y otras naciones participaron en las maniobras de Panamax 2026 para reforzar la protección del Canal de Panamá. LP/Gabriel Rodríguez

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Sobre Cuba advirtió: “Todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las opciones militares”. “Cuba haría bien en prestar atención a la disposición del presidente Trump a afirmar las prerrogativas estratégicas estadounidenses”, explicó.

De aquellos días revueltos

La escena de la selva contrasta con la de abril de 2025, cuando Hegseth pisó Panamá por primera vez.

Eran días revueltos. Donald Trump había vuelto a la Casa Blanca con la idea de retomar el control del Canal, que según dijo operaba China. Panamá lo negó una y otra vez.

“El Canal es de los panameños”, repitió el presidente José Raúl Mulino una y otra vez.

MI DIARIO/ El presidente José Raúl Mulino junto al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante las actividades de cierre de PANAMAX 2026 en Panamá.

En febrero de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio, visitó Panamá. En ese momento Mulino anunció que renunciaba la Ruta de la Seda, el ambicioso plan de China para influir en la región.

En mayo aterrizó en el istmo el embajador estadounidense, Kevin Marino Cabrera.

Las relaciones de Panamá y Pekín se enfriaron. La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de Panama Ports Company, filial de la hongkonesa CK Hutchison, que operaba los puertos a ambos lados del Canal, y desde entonces se incrementaron las retenciones de buques de bandera panameña en puertos chinos.

Esta semana el canciller Javier Martínez Acha afirmó que las relaciones con la nación de Xi Jinping han mejorado. Manifestó que Panamá se encuentra a la espera de la entrada en vigor de la renovación del Acuerdo sobre Transporte Marítimo con la República Popular China.

“Eso es un asunto técnico. Cuando se negoció la operación marítima, entiendo que se concluyó a satisfacción. Estamos esperando que entre en vigencia”, declaró.

De aquella primera visita de Hegseth a Panamá quedó un memorando de entendimiento con el Pentágono. Ahora la cooperación militar entre los dos países se incrementó y, según el secretario de Guerra, seguirá creciendo.