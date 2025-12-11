Un día después del triunfo del PRD, Héctor Brands reacomodó la sociedad que acumuló millonarios contratos con el Estado

Exclusivo Suscriptores

El 2 de julio de 2019, un día después de que el Partido Revolucionario Democrático (PRD) llegara al poder, los accionistas de Multi Servicios Modernos, S.A., empresa ligada al exdiputado Héctor Brands, celebraron una reunión extraordinaria para modificar la composición de su junta directiva.

En esa sesión se removió a Joshua Brands, sobrino del exdiputado, del cargo de secretario, posición en la que se designó a Rosa Rodríguez. También se reemplazó a su hijo Aldair Abdala Brands Cedeño, del puesto de tesorero, y en su lugar se nombró a Franklin Quintero.

Apenas semanas después de estos cambios internos, Héctor Brands, quien por esos días se estrenaba como diputado de la Asamblea Nacional, Muti Servicios Modernos obtuvo un pago de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa).

Héctor Brands es investigado en la operación Bávaro. LP/Isaac Ortega

Ocurrió el 18 de octubre de 2019, tres meses y algunos días después de que el PRD tomara el control del país con la dupla Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo. Ese día la Contraloría General de la República le avaló un desembolso a la empresa por $719,650.

A partir de ese momento, Multi Servicios Modernos, dedicada a servicios de paisajismo y mantenimiento de áreas verdes, comenzó a acumular contratos con el Estado. Entre octubre de 2019 y junio de 2025, recibió pagos gubernamentales por al menos $10,004,208, la mayoría provenientes de Etesa.

Familiares del exdiputado Héctor Brands fueron aprehendidos en el marco de la operación Bávaro. LP/Isaac Ortega

Al margen de la Constitución

Las negociaciones se realizaron obviando lo que establece el artículo 153 de la Constitución Política, que prohíbe a los diputados celebrar contratos con el Estado, directa o indirectamente, y participar en negocios en los que el Estado sea parte.

Héctor Brands, quien también fue director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) durante el gobierno pasado, es noticia por estos días porque el martes 9 de diciembre fue aprehendido en el marco de la operación Bávaro, que le sigue la pista por la supuesta comisión de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Uno de los hijos del exdiputado Héctor Brands, aprehendido en la operación Bávaro. LP/Isaac Ortega

En este caso también fueron aprehendidos miembros de su entorno familiar: sus tres hijos, Aldair Abdala Brands Cedeño, Aimar Abdala Brands Cedeño y Héctor Alberto Brands Orozco; su expareja, Eliana Janette Cedeño Delgado; y su actual pareja, Yabel Anicellys Núñez Vásquez, una exreina de belleza.

Asimismo, Ediluz Anayansi Brands Hernández y Elvis Enrique Rodríguez, suscriptora y representante legal de Multi Servicios Modernos, S.A., respectivamente.

‘Una campaña sistemática’, dice abogado

Pedro Meilán, uno de sus abogados, asegura que durante tres meses se creó “sistemáticamente una campaña para hacer creer que Héctor Brands, cuando entró al gobierno, no tenía un real, y que es una persona que está infringiendo la ley y que se ha apropiado de dineros del Estado”.

El abogado también afirma que su cliente es empresario desde mucho antes de entrar al gobierno, pues, según él, maneja dos empresas “muy grandes” que generan entre $250 mil y $300 mil mensuales. No dudó en confirmar que una de esas empresas “licita con el Estado”, aunque aclaró que no realizó negocios con Pandeportes.

Una revisión a las actas y registros mercantiles del Registro Público revela que al menos cuatro sociedades comerciales están entrelazadas por una misma constante: miembros de la familia Brands aparecen como directores, dignatarios o representantes.

Estructura societaria

En algunos casos comparten juntas directivas y en otros se han relevado en los cargos. Las sociedades identificadas son Inversiones y Asesorías Brands, S.A.; Services Solutions, S.A.; MSM Production & Consulting, Corp.; y Multi Servicios Modernos, S.A. Esta última fue la que negoció con Etesa. Todas repiten directores con el apellido Brands, aunque en combinaciones distintas, lo que forma una cadena que conecta a los miembros entre sí a través de diversos vehículos corporativos.

Antes de 2019, Multi Servicios Modernos había realizado un cambio de directiva en 2016. En ese momento, Héctor Brands Orozco fue removido como director/tesorero y, en su lugar, fue designado su hermano Aldair Abdala Brands Cedeño, mientras que Joshua Brands actuó como secretario de la asamblea que aprobó la modificación.

El mapa societario es relevante en momentos en el que las autoridades investigan el movimiento de fondos y actividades relacionadas al exdiputado Héctor Brands Córdoba. Su defensa insiste en que no ha cometido ningún ilícito. La fiscalía dice lo contrario.

