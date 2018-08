Lo he visto en las redes y he sido testigo de ello; los atletas aprovechan la tecnología para reclamar mejores atenciones de parte de nuestras instituciones y autoridades. Sus peticiones son de temer, pues dejan al descubierto que no estamos en buen camino, o será que son tantas que no se pueden cubrir todas.

El calificativo de mendigo pareciera injusto e inapropiado, pero por la realidad que vivimos en el deporte panameño no cabe mejor palabra. Somos mendigos, pedimos limosna y a veces llega por caridad, por insistencia, y no por el derecho que le asiste al deportista panameño.

Le detallo algunos de esos hechos:

He leído con espanto cómo Héctor Cención detalla su periplo por escuelas en las que tuvo que "pelarse la cara", así literalmente, para poder recaudar los fondos para asistir al Panamericano de Karate Sub-21, donde volvió a ganar la medalla de oro en kata.

El camino espinoso de Héctor Cención para ganar una medalla de oro https://t.co/rYxGrG1kEf vía @prensacom — La Prensa Panamá (@prensacom) 26 de agosto de 2018

El karateca se quejó de que en Panamá no existe un centro de alto rendimiento para las artes marciales y jocosa o irónicamente dijo que su entrenador no le cobra porque sabe que no tiene dinero para pagarle.

Parece un deja vu que se repite en todos los deportes. Hace poco recibí el llamado de un alto dirigente de la natación, Franz Wever, quejándose de que no le entregaban los fondos necesarios para que los nadadores pudieran tomar un avión para competir en el CCCAN.

Pero no solo ellos han tomando de ese trago amargo en el deporte, sino también aquellos que buscan relajarse mediante actividades que entretienen y están organizadas, como es la Asociación de autos a radio control, que de una noche a otra se quedó sin su pista para entrenar y competir, ya que fue desbaratada -sin informarles- para darle paso a una cancha de flag. La decisión en primera instancia les costó 60 mil dólares, que habían invertido para una carrera.

@confedepa14@Pandeportes@PanamaOlimpica Sin un mínimo de cortesía de parte de Pandeportes se destruye la única pista de Patinaje Carrera que teníamos en Panamá y se elimina más de 80 estacionamientos del Roberto Duran, que proyecto justificara esto? pic.twitter.com/z5E7GHmuCK — Manuel Salazar (@manolocalle13) 20 de agosto de 2018

"Es una locura, no sé dónde se estacionarán los que visiten la Arena Roberto Durán, y lo que es peor, los que ahora irán al estadio de flag", dijo un dirigente de los afectados. Además, por carambola acabó con la única pista de patinaje de carrera.

No se asuste, siguen los sobresaltos. Hace poco pude constatar que la doble campeona de jiu jitsu brasileño Jennisín Rosanía le hacía un reclamo a su Federación por no haberle dado "ni un centavo" para ir a competir al Mundial de Las Vegas, donde volvió a ganar una medalla de oro en la división de 129 libras con kimono.

Jamás competiré en torneos que NO sean de la IBJJF (International Brazilian Jiu Jitsu Federation) y menos en donde NO se usen las reglas de mi disciplina el JiuJitsu Brazileño..sería ilógico @prensacom@Pandeportespic.twitter.com/NHrVUH2156 — Jennisin Rosania (@jennisinrosania) 25 de agosto de 2018

También he podido ver a atletas que se quedan en dormitorios no aptos, o la tragedia que sufrieron voleibolistas bocatoreños, que tuvieron que dormir por unas horas en la calle porque nadie se acordaba de que llegaban de madrugada.

He visto además a un grupo de surf haciendo una colecta para que los mejores atletas juveniles de Panamá puedan asistir al Vissla ISA World Junior Surfing Championship (del 26 de octubre al 5 de noviembre en Huntington EU).

Ayuda a la Selección Jr. para q pueda representar a Panamá en el Vissla ISA World Junior Surfing Championship (del 26 de octubre al 5 de noviembre en Huntington USA). Donaciones a: Club de Surf Juvenil e Infantil DST 040699 - 796011- 7 Banco General GRACIAS! @DavidSakatapic.twitter.com/UgJmEJdGgw— Club de Surf Juvenil e Infantil DST (@dsurferstalents) 24 de agosto de 2018

Mientras todo esto ocurre, Mario Pérez, de Pandeportes, y Camilo Amado, del Comité Olímpico de Panamá, miden fuerzas tanto en el Consejo como institucionalmente. Seguro que cada uno negará que hay diferencias, pero este martes supuestamente tienen una reunión para aclarar puntos económicos que están afectando directamente a los atletas.

Así, con todo este panorama nos damos golpes de pecho de que somos sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2022, para los que todavía estamos en solo palabras y más palabras.

Algo hay que hacer, tal vez un diálogo deportivo, ese que se ha prometido muchas veces.