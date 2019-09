Consejo Académico de la Universidad de Panamá pide derogar las resoluciones 69 y 84; insta a convocar un diálogo

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá (UP) pidió la derogación de las resoluciones 69 del 6 de agosto y la 84 del 9 de septiembre, ambas de 2019.

Esto, al considerar que estas medidas resolutivas "constituyen un retroceso" en la profesionalización del servicio público, en la inaplazable modernización del Estado y envían un mensaje de desmotivación hacia los estudios académicos, especialmente en la juventud panameña.

De esta forma se pronunció el Consejo Académico de la UP sobre la resolución de Gabinete No. 69, que equipara la experiencia laboral con la preparación académica, y a la resolución de Gabinete No. 84 del 9 de septiembre de 2019, publicado en la Gaceta Oficial 28857-A. Esta última disposición surgió días después de que diversos gremios del país, grupos de la sociedad civil y particulares cuestionaran la resolución No. 69.

"Concordamos que la educación es un tema central de la agenda nacional, por lo que esta universidad está dispuesta a aportar en los desafíos de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, específicamente con el logro de una educación de calidad, equitativa e inclusiva; así como transformar nuestro sistema educativo nacional, desde preescolar hasta la universidad, de manera que responda al nuevo paradigma de educación a lo largo de la vida, exigido por los vertiginosos cambios en todas las áreas de conocimiento, originados por la inminente Cuarta Revolución Industrial", planteó.

En un comunicado, el Consejo Académico de la UP informó que pone a disposición la capacidad concentrada de conocimientos, experiencias y voluntades universitarias para el abordaje de la modernización estatal, la transformación educativa y demás temas nacionales.

De igual forma, instó a la convocatoria de un "diálogo edificante" tendiente a identificar soluciones y unir talentos para generar oportunidades de formación profesional del servidor público.