Varela nombra a Juan Felipe De la Iglesia director del Idaan

Juan Felipe De la Iglesia Tobón reemplazará a Julia Guardia en la dirección del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

De la Iglesia es nombrado por el presidente Juan Carlos Varela, luego de que Guardia renunciara a su cargo el pasado 7 de septiembre.

Además, llega a la entidad en medio de un paro de labores de los funcionarios, que comenzó el pasado 2 de octubre, para exigir mejores condiciones de seguridad y equipos de trabajo.

De acuerdo con la Secretaría de Comunicación del Estado, “la elección” de De la Iglesia se da luego de que la junta directiva del Idaan envió a consideración del Órgano Ejecutivo la terna para esa designación.

Ahora el nombramiento de De la Iglesia debe ser ratificado por el pleno de la Asamblea Nacional.

Este miércoles 4 de octubre el Idaan envió un comunicado en el que aclaró que el paro de los funcionarios causa pérdidas económicas diarias a la entidad de más de 120 mil dólares.

De la Iglesia posee una maestría en Administración y Dirección de Empresas realizada en Barcelona, España, y estudió Ingeniería de Construcción y Administración de Proyectos en Purdue University.

También laboró en la Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública encargada de dirigir los proyectos del gobierno y en el sector privado ha dirigido varias obras en Panamá y el extranjero.

Sobre esta designación, la secretaria general de la Asociación de Empleados del Idaan, Mercedes Cigarruista, dijo que con cualquiera que nombren ellos tienen que trabajar.

No obstante, indicó que independientemente de la persona que ocupe el cargo, si no tiene la capacidad para darle respuesta a las necesidades de la entidad y por las que están en paro, de nada sirve, porque no se podrá hacer el trabajo.