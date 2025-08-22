Panamá, 22 de agosto del 2025

    CSS responde por retraso del bono de $50 a jubilados: ‘No está en nuestras manos’

    Aleida Samaniego C.
    Dino Mon Vásquez, director general de la Caja de Seguro Social (CSS). Alexander Arosemena

    El director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, aseguró que la institución está trabajando junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para acelerar los trámites relacionados con el pago del bono de $50.00 destinado a jubilados y pensionados.

    “Estamos junto con el MEF haciendo todos los trámites y, de alguna manera, agilizando lo más que podemos, aunque no está en nuestras manos, para que el bono sea pagado lo más rápido posible”, manifestó Mon al ser consultado sobre la demora en la entrega del beneficio.

    El director explicó que, además del traslado de partida necesario, se requiere una ampliación de la partida de pago. Subrayó que este bono no forma parte del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), sino que se origina a partir de un impuesto adicional sobre los licores, establecido mediante legislación independiente.

    “La CSS simplemente cumple la función de buen padre de familia, como ente pagador del Gobierno en este tipo de emolumentos”, puntualizó Mon.

    “Nosotros somos solo un puente”, señaló Mon durante la sesión, al recalcar que la CSS únicamente actúa como pagadora del bono, pero los fondos deben ser provistos por el MEF.

    Según el funcionario, la solicitud fue presentada desde abril para garantizar el bono de $50, correspondiente al mes de agosto, en cumplimiento de la legislación vigente.

    El beneficio se enmarca en el Programa de Beneficios Permanentes creado mediante la Ley 438 del 14 de junio de 2024, que establece tres pagos anuales a los pensionados y jubilados: $50 en abril, $50 en agosto y $40 en diciembre.

    Mon advirtió que, hasta la fecha, el MEF no ha realizado el traslado de recursos, que ascendería a unos $44 millones.

