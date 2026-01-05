¿Habrá agua potable para el desfile de las Mil Polleras en Las Tablas? Idaan responde

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Idaan asegura suministro de agua para el Desfile de las Mil Polleras y recomienda cuidados durante la desinfección de la red en Las Tablas.

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, aseguró que el suministro de agua potable estará garantizado en la Villa de Los Santos, Las Tablas y Guararé durante la celebración del Desfile de las Mil Polleras, programado para el próximo sábado 17 de enero.

Villarreal explicó que el proceso de desinfección de las líneas de conducción de agua potable avanza a buen ritmo, lo que permitirá que el sistema esté completamente operativo para atender a las miles de personas que se esperan en el evento, el cual contará con 108 delegaciones confirmadas.

Las comunidades de la región de Azuero enfrentan desde hace más de siete meses una crisis en la calidad del agua, provocada por la contaminación de los ríos La Villa y Estibaná, principales fuentes de abastecimiento. Esta situación ha afectado directamente el funcionamiento de las plantas potabilizadoras Roberto Reyna, en Chitré, y Rufina Alfaro, en la provincia de Los Santos.

Como parte de las medidas de contingencia, el Idaan activó el pasado 1 de enero la contratación, el suministro y la instalación de dos plantas potabilizadoras modulares, con una inversión de $4.5 millones. Estas unidades están diseñadas para operar bajo condiciones extremas de turbiedad y contaminación, y permitirán reforzar la producción de agua potable en las provincias de Herrera y Los Santos, mientras se desarrollan trabajos de recuperación estructural.

Según el Ministerio de Ambiente, hace unos meses los análisis realizados por su Dirección de Calidad Ambiental confirmaron que la contaminación del agua se originó principalmente por el vertido directo de desechos porcinos y aguas residuales sin tratamiento, provenientes de granjas y comunidades asentadas a orillas de los ríos La Villa y Estibaná. Estas descargas, sumadas al manejo inadecuado de vertederos municipales, el uso indiscriminado de agroquímicos y la acelerada deforestación de las cuencas hidrográficas, agravaron significativamente el deterioro ambiental en la región de Azuero.

La situación desencadenó una de las peores crisis sanitarias y ambientales de la región en la última década. Durante casi seis meses, miles de hogares han permanecido sin acceso a agua potable, lo que ha obligado a los residentes a depender de camiones cisterna o a comprar agua embotellada, un gasto que golpea duramente la economía familiar. En las comunidades rurales más apartadas, la escasez se siente con mayor intensidad: muchas familias deben caminar largas distancias para conseguir agua segura o almacenar agua de lluvia para cubrir sus necesidades básicas.

Desinfección de tuberías en Las Tablas

Además, el Idaan informó que a partir de hoy, 5 de enero, iniciará el proceso de desinfección y enjuague de la red de tuberías en el distrito de Las Tablas, el cual se extenderá hasta el martes 6 de enero. Estos trabajos tendrán una duración aproximada de 36 horas, periodo durante el cual el suministro de agua podría presentar restricciones.

Ante esta situación, la entidad emitió una serie de recomendaciones a la población. Antes de iniciar el proceso, se solicita limpiar los tanques y recipientes de reserva, así como almacenar suficiente agua para cubrir las necesidades básicas de la familia y las mascotas.

Durante la desinfección, se recomienda no abrir los grifos ni consumir el agua, ya que la solución utilizada requiere tiempo para eliminar microorganismos y sedimentos y podría representar un riesgo para la salud. Asimismo, se insta a seguir las indicaciones oficiales del Ministerio de Salud (Minsa) y del Idaan.

Una vez finalizado el proceso, se deberán abrir todos los grifos y dejar correr el agua por al menos 30 minutos, con el fin de eliminar residuos y limpiar las conexiones internas.

El agua solo deberá utilizarse para actividades domésticas e higiene, y no para consumo humano, hasta que el Idaan y el Minsa confirmen oficialmente que es apta.